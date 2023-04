Du wirkst in dieser Staffel so gelöst und mitunter frech zu Balázs Ekker. Macht Dir diese Staffel besonders Spaß?

MIRJAM WEICHSELBRAUN: Es freut mich, wenn man merkt, dass mir die Show Spaß macht, es ist aber nicht viel anders als sonst. Wir hatten einfach eine Pause, da freue ich mich immer, wenn es wieder losgeht. Ich mag Balazs und schätze ihn als Juror sehr, ansonsten würde ich manche Sachen gar nicht erst sagen.

Ist Balàzs aber überhaupt sanfter und weicher in Deinen Augen geworden?

MIRJAM WEICHSELBRAUN: Ich kann Balazs Kommentare meistens gut nachvollziehen. Er weiß schon, wovon er spricht. Vielleicht ist er auch etwas sanfter geworden, aber nur etwas. Neben Michael Schottenberg, den ich übrigens ganz toll als Gastjuror fand, schien Balazs auf alle Fälle fast schon milde.

Verfolgen Deine Kinder „Dancing Stars“ per Stream oder interessieren sie sich gar nicht so sehr für den Job der Mama?

Leider funktioniert der Stream nach England nicht. Ich zeige ihnen manchmal kleine Videos auf meinem Telefon oder Fotos, aber eine ganze Show haben sie noch nicht gesehen. Die Kleine ist aber auch erst drei, die interessiert sich jetzt erstmal noch nicht so dafür. Die Große kennt die UK-Version von Dancing Stars und weiß somit schon, was ich so mache, wenn ich mal nicht zu Hause bin.

Bezüglich der aktuellen Kandidaten musst Du natürlich neutral bleiben. Hat Dich aber eine Entwicklung besonders überrascht?

Alexander Pointner hat mich in jedem Fall überrascht ja. Er hat eine ganz schöne Entwicklung hingelegt. Er hat sich von allen Kandidaten am meisten Zeit gelassen, zuzusagen, und geht jetzt voll in seiner Rolle auf, das finde ich super. Das fand ich aber übrigens auch bei Hannes Kartnig, der schon früh gehen musste, was mich schon überrascht hat.

Welche zwei Promis würdest Du Dir aber für Staffel 16 wünschen?

Ich freue mich natürlich immer über Wintersportler, schließlich sind wir eine Wintersport-Nation. Ansonsten würde ich mir wieder coole Frauen wünschen, wie Bloggerin Christl Clear zum Beispiel.





Inwiefern ist Dein Mann Ben in den Eurovision Song Contest in Liverpool involviert? Schlägt Dein Herz am 13. Mai also für Großbritannien und Österreich?

Ben hat mit seiner Firma Tap im letzten Jahr zum ersten Mal den Beitrag für UK ausgesucht und sich für Sam Ryder entschieden. Dieses Jahr hat er sich gemeinsam mit seinen Kolleginnen für Mae Muller entschieden. Mein Herz schlägt also für beide Lânder. Österreich hat in diesem Jahr gute Chancen und wird mit Teya und Salena mit zwei starken Stimmen vertreten. Das freut mich. Aus Österreich heraus kann man aber sowieso nicht für Österreich anrufen. Deshalb würde ich mich natürlich über viele Punkte aus Österreich für UK freuen.



Mirjam mit ihrem Mann, dem Musikmanager Ben Mawson © imago images/Sven Simon



Welche Pläne hast Du nach „Dancing Stars“ ab Mitte Mai?

Es häuft sich bei mir momentan genug an, wofür ich gerade nicht ganz so viel Zeit habe. Ich arbeite an einem neuen Herzensprojekt, von dem ich hoffe, schon bald mehr erzählen zu können.

Könntest Du Dir vorstellen, die Seiten zu wechseln und selbst einmal mitzutanzen?

Das wäre rein zeitlich gar nicht machbar. Mein Lebensmittelpunkt ist leider nicht in Wien und somit lassen sich stundenlange Trainings hier einfach nicht mit Familie vereinbaren. Also Nein, ich kann mir nicht vorstellen mitzutanzen, bin aber mit meiner Rolle als Moderatorin sehr glücklich.

"Dancing Stars": ORF 1, 20.15 Uhr.