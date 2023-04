787,5 Millionen Dollar! So hoch ist die Entschädigung, auf die sich Fox News und Dominion Voting Systems geeinigt haben, eine einmalige Summe in einem Diffamierungsprozess in den USA. Dies war ein Vergleich; Dominion, eine Firma, die Wahlmaschinen herstellt, hatte ursprünglich das Doppelte gefordert. Das Prozessende kam überraschend schnell. Die zahllosen Medienvertreter, die zum Gericht im US-Bundesstaat Delaware angereist waren — dort ist der Firmensitz der Muttergesellschaft News Corporation — waren auf ein mehrwöchiges Spektakel mit prominenten Zeugen vorbereitet.