Oscargewinnerin Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once") wird die Hauptrolle in einem neuen "Star Trek"-Film spielen. Das gab der Streamingdienst Paramount+ bekannt. In "Star Trek: Section 31" wird Yeoh als Imperatorin Philippa Georgiou zurückkehren. Die Rolle hatte die 60-Jährige bereits in der Serie "Star Trek: Discovery" gespielt und zu einer Art Kultfigur gemacht.

In "Star Trek: Section 31" schließt sich Georgiou dem Geheimdienst der Sternenflotte an. Die nicht unumstrittene sogenannte Sektion 31 soll die Vereinigte Föderation der Planeten schützen. Allerdings hat die hart gesottene Georgiou eine düstere Vergangenheit, der sie sich zunächst stellen muss. "Dass sie endlich ihren Moment bekommt, ist ein wahr gewordener Traum", wird Yeoh in der Mitteilung zitiert.

Der von CBS Studios produzierte Spin-off-Spielfilm soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen. Es wird der erste "Star Trek"-Film seit dem finanziell enttäuschenden Kinoabenteuer "Star Trek Beyond" von 2016. Nach aktuellem Stand soll "Star Trek: Section 31" aber nicht im Kino laufen, sondern direkt bei Paramount+ Premiere feiern.