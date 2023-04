"Der Sturm"

Regisseur Wolfgang Petersen macht mit dem Fischfang an der US-Ostküste das, was er mit dem Unterwasser-Krieg in „Das Boot“ gemacht hat – er versetzt den Zuschauer mitten ins Geschehen und lehrt ihn das Fürchten. Das Oscar-nominierte Katastrophendrama mit George Clooney und Mark Wahlberg aus 2000 hat nichts von seiner Kraft verloren. Es basiert auf der wahren Geschichte des Schiffs „Andrea Gail“, das nach dem verheerenden Hurrikan von 1991 mit der gesamten Mannschaft auf See verloren ging.

Arte, 20.15 Uhr







"Terra X: Die großen Fragen"

In dieser Ausgabe will Harald Lesch nicht weniger, als die vielleicht bedeutendste aller Fragen beantworten. Was kann die Wissenschaft über Gott sagen – und was nicht? Sind Wissenschaft und Religion ein Widerspruch, der einfach nicht aufzulösen ist?

ZDF, 19.30 Uhr

"Zeitgeschichte: Hannes Androsch"

Ein politisches Porträt des ehemaligen SPÖ-Finanzministers Hannes Androsch anlässlich seines 85. Geburtstages am 18. April. Bewundert, abgelehnt, charismatisch und umstritten: Der Wiener ließ niemanden kalt. Die Erstausstrahlung war im Frühjahr 2008.

ORF III, 21.50 Uhr

"Plötzlich Familie"

Pete (Mark Wahlberg) und Ellie (Rose Byrne) nehmen drei Pflegekinder bei sich auf, um eine Familie zu gründen. Das Elterndasein entpuppt sich schwieriger als gedacht, doch die Patchworkfamilie wächst langsam zusammen. Nette Familienunterhaltung mit viel Herz.

Puls 4, 20.15 Uhr



"Honest Thief"

Paraderolle für Liam Neeson: Er wird als „ehrlicher Bankräuber“ von FBI-Beamten reingelegt. Das lässt er sich (trickreich) nicht gefallen.

Neu auf Netflix







"Radiotipps"

Frühstück bei mir. Ö 3, 9 bis 11 Uhr.

Mit Claudia Stöckl spricht Musiker Lucas Fendrich über berufliche Pläne, aber auch über sehr Persönliches ­– über Drogenerfahrungen, die wechselhafte Beziehung zu seinem Vater Rainhard Fendrich und warum er sich nie „I am from Austria“ wünschen würde: „Der Song ist totgespielt.“ Zudem erzählt Fendrich lachend: „Frauen schicken mir Einladungen zum Abendessen und Fotos in Dessous. Aber so leicht bin ich nicht zu haben!"

Gedanken. Ö 1, 9.05 bis 10 Uhr. Den Schriftsteller und Psychoanalytiker Sama Maani, 1963 in Graz geboren, bewegt die Frage, welches Konzept von Gesellschaft hinter der Inflation des Begriffs Kultur steckt – wie „Fremde Kultur“, „Leitkultur“ etc.