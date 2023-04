Was für ein Turbo-Auftakt bei der ersten Sendung nach der Sommerpause: Missy Mays Jive war ein Kraftakt, nach dem intensiven Training nicht nur die Zunge blau - für die Inszenierung zu "Bad Guy" (Billie Eilish) von Schlumpf-Eis gefärbt. "Bombastisch", zeigte sich Gastjurorin Rebecca Horner begeistert, Balazs Ekker lobte die "hochwertige" Performance, wobei sie nicht "ganz so prickelnd und leichtfüßig war, wie ein Jive sein sollte". Man sah der von Top-Profi Dimitar Stefanin geforderten Musicalsängerin die Anstrengung zu sehr an. Für Maria Angelini-Santner ist Missy May jedenfalls „eine Top-Favoritin für das Finale“.

Prinzipiell ging es diesmal mehr um Technik als um Emotionen. Die Mischung macht freilich eine prickelnde Show aus! Mirjam Weichselbraun ist jedenfalls deutlich frecher als in der letzten Staffel - vor allem zu "Wolf" Balazs.



Omar Khir Alanam & Kati Kallus beim Slowfox © ORF



In der Kombination der Jury-Punkte und der Anrufe bzw. SMS der ORF-Seher musste ein Abschied verkündet werden: Der aus Syrien geflüchtete Autor Omar Khir Alanam bekam zu wenige Stimmen.





Horner, gebürtige Wienerin mit jamaikanischen Wurzeln, ist seit 2017 Solotänzerin des Wiener Staatsballetts. Und keine Ballerina wie Karina Sarkissova; die 34-Jährige kam sehr natürlich über den Bildschirm. Zu Autor Omar Khir Alanam sagte sie nach dessen Slowfox zu "Sunny": "Man kann sehen, dass Du die Sonne im Herzen trägst. Du versprühst positive Energie." Für Balazs war es jedenfalls keine Steigerung zum Paso Doble der letzten Sendung.



Missy May & Dimitar Stefanin beim Jive © ORF



"Soko Donau"-Ermittlerin Lilian Klebow & Florian Gschaider traten diesmal mit einer Samba zu „Higher Love“ an. "Man sah erstmals, dass Du an Dich selbst geglaubt hast, das ist wahnsinnig wichtig", konstatierte Balazs. "Mir hat sehr gefallen, dass Du auch mit dem Publikum während des Tanzes kokettiert hast", meinte Rebecca Horner. Und Santner resümierte: "Du bist sowieso auf einem ganz eigenen Level unterwegs."



Eveline Eselböck & Peter Erlbeck beim Paso Doble © ORF



Für Ex-Ski-Adler-Trainer Alexander Pointner & Manuela Stöckl war der Tango zu „Viva La Vida“ kein Höhepunkt. Wobei Balazs festhielt: "Du bist als Nicht-Tänzer zu uns gekommen. Zu frühes Selbstbewusstsein ist aber nicht gut." Santner sprach von einer "passablen Leistung" und gab ihm Ratschläge zum Becken und der Rotation.



Corinna Kamper & Danilo Campisi beim Quickstep © ORF



Motorsport-Expertin Corinna Kamper & Danilo Campisi hatten einen Quickstep zu „Dance Monkey“ einstudiert, Gastronomin Eveline Eselböck & Peter Erlbeck einen Paso Doble zu „O Fortuna“ (Carmina Burana). Eselböcks beste Leistung bisher: "Ich war gefesselt und total überrascht", streute ihr Balazs Ekker Rosen. "Du bist eine Powerfrau, auch wenn die Schritte unter den anderen Paaren waren", urteilte Santner.



Knistert es zwischen Musiker Lucas Fendrich & Tanzprofi Lenka Pohoralek? © ORF



Die Rumba zu "Shallow" von Musiker Lucas Fendrich (am Sonntag bei "Frühstück bei mir" auf Ö 3) & Lenka Pohoralek gefiel: Auch die wunderbare Interpretation von Andie Gabauer und Maria Rerich (Weltklasse!) mit dem "Dancing Stars"-Live-Orchester trug dazu bei. "Die Funken sind übergesprungen", lachte Santner.



Lilian Klebow & Florian Gschaider bei der Samba © ORF