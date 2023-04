Österreichische Talente mischen bei der aktuellen Staffel von "The Voice Kids" ordentlich mit. Heute hat der 14-jährige Steirer Luca Sommerauer seinen großen Auftritt – mit dem Hit "Lonely" von Justin Bieber & Benny Blanco. Aufgezeichnet wurde die Show bereits in Berlin, von Jurorin und Coach Lena Meyer-Landrut durfte der Schüler aus St. Marein im Mürztal ein großes Lob hören: "Luca, du bist ein Rohdiamant!" Erfahrung hat er bereits beim "Kiddy Contest" gesammelt, wo er sich 2019 den dritten Platz ersingen konnte. Egal, wie es heute für ihn ausgeht: "Die Musik wird definitiv eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen", ist sich Luca sicher, der Mitglied der ersten Kinder-Pop-Band-Österreichs ("Young Republic") war.

Heute will er also die Jury-Herzen von Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler und Michi Beck & Smudo vom #TeamFanta zum Schmelzen bringen.

"The Voice Kids" um 20.15 Uhr auf Sat.1 und auf ZAPPN.