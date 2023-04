JEDERMANN VOM SALZBURGER DOMPLATZ

Furiose, mit Standing Ovations bedachte Abschiedsshow von Lars Eidinger und Verena Altenberger in der „Jedermann“-Wiederaufnahme von 2022: „Eindeutigkeit gibt es nicht, Charakter, Geschlecht, Gefühl, Glaube sind fluide. Nur der Tod ist unerbittlich. Aber auch tröstlich“, hieß es in der Premierenkritik der Kleinen Zeitung. Eidinger verkörperte den Jedermann als Selbstzweifler, Altenberger betörte als emanzipatorische Buhlschaft. In Nebenrollen glänzten: Edith Clever, Mavie Hörbiger, Mirco Kreibich. Eine Premierenkritik lesen Sie hier.

20.15 Uhr, 3sat

DAS HAUS DER GEHEIMNISVOLLEN UHREN



Gut aufgelegter Gruselfilm für die ganze Familie: Das Haus, in das der seltsame zehnjährige Waise (Owen Vaccaro) stolpert, hat ein unheimliches Eigenleben. Sein Onkel (Jack Black) will sich samt der wundersamen Nachbarin (Cate Blanchett) um ihn kümmern. Der Spuk beginnt.

20.15 Uhr, VOX

BOOK CLUB - DAS BESTE KOMMT NOCH



Fantastische Besetzung, stilsicheres Spiel, aber leider seichtes Drehbuch: Vier Freundinnen über 60 (Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Andy Garcia) lesen in ihrem Buchklub „Fifty Shades of Grey“. Sie beginnen, ihr Sexleben zu überdenken. Charmant.

23.45 Uhr, ARD

HUHN IST HIP

Hühner statt Hunde: Immer mehr Menschen legen sich eine Henne als Haustier zu. Charmante Doku über das Leben mit Federvieh.

16.15 Uhr, BR

Doku über das Leben mit Hahn und Henne © BR

REINDLING, SCHINKEN, OSTERFEUER

Ein bisschen informativer Input zu den lukullischen Genüssen: In Kärnten wird das Ende der Fastenzeit besonders gefeiert – kulinarisch und mit schräg bis skurrilen Bräuchen. Eine Reportage von Ostermärkten, Kunsthandwerksbetrieben und natürlich Küchen.

19.25 Uhr, ORF III

LUZIFER

Teuflisch-wilder Trip in die Alpen: Peter Brunner erzählt von religiösem Horror auf der Alm. Eine Traumrolle für Franz Rogowski. Ein Porträt über ihn lesen Sie hier.

WatchAUT