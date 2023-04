Ist Künstliche Intelligenz Freund oder Feind? In der Science-Fiction fragte man sich das schon immer und beschrieb den Kontrollverlust in unzähligen Geschichten.

Die Welt von AlphaZero ist nicht human. Das Schachprogramm spielt Millionen Mal gegen sich selbst, um aus seinen Fehlern zu lernen. Diese Art des Deep Learnings des Computer-Sisyphos imitiert das menschliche Gehirn und wächst über die Leistungen des Homo sapiens hinaus.



AlphaZero ist eine Künstliche Intelligenz (KI), deren „göttliche“ Fähigkeit anzieht, abstößt und ängstigt, weil sie uns das Fehlerhafte als das eigentlich Menschliche vor Augen führt. Dieser Umstand regt die Fantasie an und führte in der Popkultur zu Schöpfungen wie Hal 9000 – das „Gehirn und Nervensystem des Raumschiffes“. So beschreibt es Arthur C. Clarke in seinem Roman „2001 - Odyssee im Weltraum“, in dem die Astronauten David Bowman und Frank Poole sich in die Hände des Bordcomputers begeben. „Hal wurde für diese Mission ebenso gewissenhaft trainiert wie seine menschlichen Kollegen“, doch schläft er nie. Hal ist den Menschen immer einen Gedanken voraus.

Clarke präsentiert in dem 1968 veröffentlichten Klassiker die KI als ein den Menschen bedrohendes System. Die Gegnerschaft des Menschen als ihm überlegene Wesen ist ein Bestandteil vieler Sci-Fi-Geschichten: Hal 9000 ist eine der berühmtesten Schöpfungen, popularisiert durch Stanley Kubricks Verfilmung.

Science-Fiction-Autor Isaac Asimov, selbst Biochemiker, hat sich in seinen Roboter-Geschichten bereits in den 1940er-Jahren Gedanken über die Folgen gemacht – und Lösungen präsentiert. In „Runaround“ formulierte er 1942 seine Roboter-Gesetze.



Dass man in der Science-Fiction die Angst vor der KI thematisierte, ist ein Spiegelbild der Entwicklungen in der Gesellschaft. Wenn KI sich einmal selbst konstruiert, „müssen wir sicherstellen, dass die Computer Ziele verfolgen, die auf einer Linie mit unseren Zielen liegen.“ Diese Sorgen äußerte der 2018 verstorbene Physiker Stephen Hawking in einem Essay.

Der Turing-Test

In Asimovs „Little Lost Robot“ weist die Psychologin Susan Calvin auf genau dieses Problem hin, als sie ihren Kollegen Peter Bogert fragt: „Hast du kapiert, dass einer dieser Roboter lügt?“ In immer raffinierten Versuchen, versucht sie herauszufinden, welcher Roboter derjenige ist, der eine potenzielle Gefahr darstellt. Für die Unterscheidung von Mensch und Maschine entwickelte der britische Mathematiker Alan Turing 1950 einen später nach ihm benannten Test: The Imitation Game. Der Topos Turing-Test wird in dem Film „Ex machina“ verwendet. Die Androiden-Frau Ava gewinnt darin die Oberhand, ihre menschlichen Schöpfer überleben nicht.



Was passiert, wenn sich die KI selbstständig macht? KIs wurden in Filmen als Tötungsmaschinen eingesetzt (wie in „Terminator“) oder machten sich die Erde untertan (wie in „Matrix“). Eine umfassende Ethikkommission gibt es in der KI-Forschung jedoch nicht, sagt der assoziierte Professor Mathias Lux vom Institut für Infomationstechnologie der Universität Klagenfurt: „Ethik ist ein interdisziplinäres Thema. Die Technik selbst ist davon entrückt, das Ingenieurswesen löst Probleme, schätzt aber nicht vorher ab, was passieren kann.“

Die Realität ist von denkenden KIs noch weit entfernt. Das Europäische Parlament definiert wie folgt: „Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren.“ Sie denken noch nicht. „Ob sie denken, ist Ansichtssache“, sagt Lux, „ich glaube das persönlich nicht. Wenn man mit Daten ein Netzwerk füttert und daraus ein Modell baut, lernt die Maschine, was sie machen kann. Sie denkt aber nicht. Neues und Kreativität sind ein riesiger Nachteil in derzeitigen Modellen“.

Noch bleiben sie willenlose Roboter, wie die Etymologie des Wortes es nahelegt: In dem Theaterstück „R.U.R – Rossum’s Universal Robots“ von Karel Čapek wurde der Begriff des Roboters erstmals popularisiert und wird aus dem slawischen Wort „robota“ abgeleitet: Was „Zwangsarbeit“ beziehungsweise „Arbeit“ bedeutet. Diese fleißigen Arbeiter sind vom Unternehmen „R.U.R.“ künstlich geschaffene Androiden, die sich später auflehnen und die Menschheit vernichten.



Die aktuellen Chat-GPTs, textbasierte Dialogsysteme, sind wie eine digitale Büchse der Pandora: „Je mehr Daten es gibt, desto weniger kann man hineinschauen. Das ist ein Problem Künstlicher Intelligenzen wie ChatGPTs. Es weiß keiner, wie sie genau funktionieren“, sagt Informatiker Lux. Denn diese Programme lernen. „Man kann es aber händisch nicht mehr überprüfen.“

Was tun wir aber, wenn sich so eine Maschine nicht mehr ausschalten lässt? In der vom DDR-Schriftsteller-Ehepaar Johanna und Günter Braun geschriebenen Geschichte „Mein Boy“ sind die Roboter willenlose Sklaven, die Fronarbeit verrichten. Als sich ein „Boy“ nicht mehr ausschalten lässt, weiß die Ich-Erzählerin der Geschichte nur einen Ausweg: Sie erschlägt die Maschine.