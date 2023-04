"Dancing Stars“ im ORF verfolgt er zwar nur noch als Zuschauer, aber „vom Tanzen habe ich mich trotz vieler anderer Projekte nicht verabschiedet. So studiere ich mit meiner Frau Christina Polonaisen ein und treten mit ihr für Showtänze bei Firmenfeiern oder Galas auf“, erzählt Willi Gabalier. Rund 30 Sonntage pro Jahr ist er als Moderator für ServusTV im Einsatz, bei „Bares für Rares Österreich“ sind nun auch – wie bei Horst Lichter im ZDF – Sonderausgaben von einem Schloss in Planung. „Wir werden im Hof vom Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel drehen“, verrät der 41-Jährige, „ die Sendung soll öfter dort stattfinden, damit die Westösterreicher mit ihren Antiquitäten und anderen Preziosen nicht immer nach Wien fahren müssen.“