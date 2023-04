Zu Menschen & Mächte "Braune Brettln, braunes Leder",

4. April, ORF 2, 22.35 Uhr

Das erste Hahnenkamm-Rennen gewann 1931 Ferdinand Friedensbacher. Er brauchte 4,34 Minuten, weil man während der Fahrt über zwei Zäune steigen musste. Friedensbacher, später für die Geheime Feldpolizei tätig, galt als Nazischerge. 1970 stand er wegen Mordes an einem vermeintlichen Partisanen vor Gericht – er ging wegen Verjährung frei.

Sport und autoritäre Regime sind von jeher unheilvolle Allianzen eingegangen. Daran erinnert am 4. April die sehenswerte Doku „Braune Brettln, braunes Leder“, in der facettenreich von Opfern und Tätern erzählt wird. Jüdische Spitzensportler wurden verfolgt, Nazi-Sportler bekamen arisierte Betriebe geschenkt. Aber Fußball ist Spektakel und so jubelten die Österreicher in einer Art „vorpolitischem Widerstand“ (so der Historiker Wolfgang Maderthaner), als Rapid 1941 einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg über Schalke verwandelte und deutscher Meister wurde. Die Spieler von Rapid mussten danach an die Ostfront, Schalke-Spieler nicht.

Spannende TV-Dokumente, Zeitzeugen-Berichte und die Einordnung durch Historiker machen den Film zu einem wichtigen Dokument, das auch daran erinnert: Austria und Rapid haben die Vergangenheit aufgearbeitet, der ÖSV, der schon 1923 einen „Arierparagraf“ einführte, (noch) nicht.