Am Freitag vor der österlichen Tanzpause musste kein Kandidat zittern: Die Punktetaferln wurden dennoch hoch gehalten, und auch das Publikum konnte anrufen bzw. SMS schicken. Wie schon in der Auftaktshow werden die Jurywertung und das Zuschauervoting in die nächste Ausgabe übernommen, und die läuft durch Ostern eben erst am 14. April. Dafür wurde zum ersten Mal das Motto "Family & Friends" ausgerufen. Im Schnitt 688.000 Zuschauer waren bei der Show mit dabei.

Mit berührenden Momenten - etwa bei Alexander Pointner & Profi Manuela Stöckl, die Unterstützung von Alexanders Tochter Paula bekamen. Bei einem emotionalen Jive zu „Shake It off“, weil die 19-jährige Paula nach einer langen Trauerphase um die verstorbene Schwester bereit war, vor Publikum loszulassen (Nina hatte sich 2015 das Leben genommen). "Endlich was Positives in unserer Familie", so Ex-Skiadler-Trainer Pointner.



Gastjurorin Amira Pocher trieb das Tränen in die Augen; die Kärntnerin merkte mit tränenerstickter Stimme an: "Tanzen ist Medizin!" Auch Maria Angelini-Santner konnte die Tränen nicht zurückhalten.



Tanz mit Tochter: Paula Pointner, Alexander Pointner, Manuela Stöckl beim Jive © ORF



Missy May hatte indes ihren Ehemann Andreas Wanasek gebeten, bei der Spezialsendung mitzumachen. Sie wollte nämlich den Hochzeitswalzer nachholen, der durch die Corona-Pandemie ausgefallen war. Für den Langsamen Walzer zu „Come Away with Me“ von Norah Jones, den Profi Dimitar Stefanin choreografierte, wurde sie von Amira Pocher mit Herzen und Punkten überschüttet. "Es war aufgelegt, der Schmäh", zeigte sich Balazs Ekker erst uncharmant, schloss aber mit den Worten: "Viel besser geht es eigentlich nicht mehr!"



Missy May und Dimitar Stefanin mit Missys Ehemann Andreas Wanasek beim Walzer © ORF



Ein Wiedersehen gab es mit der lauten ORF-Moderatorin Verena Scheitz ("Studio 2"), die 2016 "Dancing Stars" gewonnen hat. Jetzt tanzte sie überraschend wieder mit. Bei ihrer Freundin Lilian Klebow & Profi Florian Gschaider (Tango zu „Bad Habits“). Ein Gratis-Boulevardblatt fand das ziremlich unfair, aber es muss eben nicht nur Familie sein! "Geiles Gesamtpaket", befand Amira nach dem Tanz der Vampirinnen.







Punkteregen für Lilian Klebow (mit Verena Scheitz) © ORF



Corinna Kamper & Danilo Campisi traten gemeinsam mit Corinnas Vater Karl Kamper auf (Cha Cha Cha zu „Flowers“). Amira und Maria waren sich einmal mehr einig und begeistert, Balász hingegen fand die Choreografie etwas ideenlos.



Auftritt mit Vater: Danilo Campisi, Corinna Kamper und Karl Kamper beim Cha Cha Cha © ORF



Oma Eveline Eselböck war stolz: Zu Profi Peter Erlbeck stieß Enkelin Magdalena Tscheppe-Eselböck (Wiener Walzer zu „I’m with You“), die an der Bühnenluft schnell Gefallen gefunden hat. Amira Pocher lobte die Leichtigkeit, Balazs Ekker ließ die mehrfache Oma diesmal auch strahlen: "Euer bisher bester Tanz!"



Tanz mit Enkelin; Eveline Eselböck & Peter Erlbeck mit Magdalena Tscheppe-Eselböck © ORF



Omar Khir Alanam & Kati Kallus tanzten gemeinsam mit einer Freundin von Omar, der Poetry Slammerin Fanny Famos, einen Paso Doble zu „Dark Horse“. "Wow! Euer bester Tanz", streute Santner Rosen. Die 23 Punkte der Jury sind auch Omars bisheriger persönlicher Rekord.



Trio der "Dancing Stars"-Spezialsendung: Fanny Famos, Omar Khir Alanam, Kati Kallus © ORF



Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek hatten gemeinsam mit einem Freund von Lucas, dem Schauspieler David Jakob, einen Quickstep zu Stings „Englishman in New York“ einstudiert. Mittelmaß. Aber dieses Sendungsmotto war zweifellos eine begrüßenswerte Abwechslung im ewigen TV-Tanzformat.



Ein Freund wirkte mit: David Jakob, Lenka Pohoralek und Lucas Fendrich beim Quickstep © ORF