Das neue ORF-Gesetz muss eine neue Finanzierung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bringen: Eine Haushaltsabgabe unabhängig vom Empfang und von Empfangsgeräten soll die GIS ablösen. Die Abgabe pro Haushalt soll günstiger ausfallen als bisher die GIS. Dafür sollen fast alle zahlen. Um 13.30 Uhr treten Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und die grüne Klubchefin Sigrid Maurer vor die Presse:

Der ORF erhält derzeit 18,59 Euro pro Monat und Haushalt, kolportiert wurden in den letzten Wochen rund 16,50 Euro pro Haushalt. Nun sollen rund 15 Euro pro Monat im Raum stehen, dazu kommen in sieben von neun Bundesländern noch die Landesabgaben (bis auf OÖ und Vorarlberg). Die Ausgangslage ist seit Wochen bekannt: Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) arbeitet mit den Grünen als Reaktion auf eine Verfassungsgerichtshoferkenntnis an einer ORF-Finanzierung.

Damit werden künftig fast alle Haushalte für den ORF zahlen müssen. Ausnahmen dürfte es für Wenigverdiener geben. Insgesamt sollen rund vier Millionen Haushalte vom neuen "ORF-Beitrag" betroffen sein. Die ORF-Führung dürfte durch die Präsentation düpiert worden sein: Dem Vernehmen nach wussten weder die heute tagenden Stiftungsräte noch der Generaldirektor von der heutigen Verlautbarung der Bundesregierung.

Notwendig wurden neue Rahmenbedingungen für die ORF-Finanzierung durch einen Entscheid des Verfassungsgerichtshofs im vergangenen Sommer, wonach auch die Streamingnutzung von ORF-Angeboten ab 2024 kostenpflichtig sein müsse. Bisher waren die ORF-Angebote ausschließlich für Streamingnutzer kostenlos.

Lösung bis Ende März

Am Montag wurde bereits im Finanzausschuss des ORF-Stiftungsrats "sehr intensiv" insbesondere über die künftige Finanzierung des ORF diskutiert, wie Thomas Zach, Leiter des ÖVP-"Freundeskreises" und Vorsitzender des Finanzausschusses, erklärte. "Intensive Gespräche auf allen Ebenen" und damit auch auf Regierungsebene seien im Gange. "Wir haben nochmals klargemacht, dass wir bis Ende März in dieser Frage eine Lösung brauchen", so Zach.

"Der richtige Mann zur richtigen Zeit"

Für ORF-Chef Roland Weißmann ist der 23. März damit immerhin ein Tag der Klarheit: Mit deutlicher Mehrheit, 34 Stimmen dafür, eine dagegen, bestellte der Stiftungsrat Alexander Hofer zum neuen ORF-Landesdirektor in Niederösterreich. Just am Tag, an dem Johanna Mikl-Leiter als niederösterreichische Landeshauptfrau wiedergewählt wird, ist damit auch die Nachfolge von Robert Ziegler geregelt. Und dann auch noch die Haushaltsabgabe.

"Der richtige Mann zur richtigen Zeit", lobt Weißmann den scheidenden Channel-Chef von ORF 2, dessen Nachfolge am Küniglberg noch offen ist. Für den ORF geht es dabei um viel, für Weißmann ist ORF 2 das "Flaggschiff der TV-Flotte".

Für das niederösterreichische Landesstudio sei es, so Weißmann euphemistisch, "eine exponierte Zeit". Hofer soll wieder Ruhe ins Landesstudio bringen: "Jetzt ist einmal die Zeit, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzukommen." Er wolle sich ein Bild machen, "die eine oder andere Verwerfung" überwinden. Das Landesstudio möchte er als Plattform weiterentwickeln und auch Kontroversielles zulassen: "Wir wollen das Land bestmöglich abbilden."