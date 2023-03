Am Schauplatz

Wie wird der Neusiedlersee heißen, wenn er kein See mehr ist? 2023 droht für das Gewässer und die Region zum Schicksalsjahr zu werden. Noch nie seit Beginn der Messreihe war der Wasserpegel so gefährlich niedrig wie zur Stunde. Was also tun? Ideen gibt es einige: von der Zuleitung aus einem Fluss bis zur Entfernung des Schilfgürtels. Um den Weiterbestand des Neusiedlersees in seiner heutigen Form zu sichern, gilt: Jeder Zentimenter zählt“ – das ist auch der Titel der heutigen Sendung.

21.05 Uhr, ORF 2

Django Unchained

Das Kuriose an diesem Film ist das Nebeneinander von komödienhafter Leichtigkeit und einer Brutalität, die niemanden unberührt lässt. Quentin Tarantinos Drama ist ein geniales Stück Western-Hommage mit Christoph Waltz in der Hauptrolle als Kopfgeldjäger.



20.15 Uhr, ORF 1

Skandinaviens versteckte Paradiese

Die Doku (aus 2019) lädt zu einer Reise durch Norwegen, Schweden und Finnland ein. Skandinavien ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Warum das so ist, belegen Aufnahmen aus dem riesigen Saimaa-Seengebiet oder aus dem Nationalpark Gotska Sandön.

20.55 Uhr, Arte

La La Land

Wie belebt man eine maue Party? Die Frage, wie die Leute zu „La La Land“ stehen, kann durchaus für Dynamik sorgen. Den Musicalfilm von Damien Chazelle liebt oder hasst man. Die Oscarjury ist zu Ersteren zu zählen: Sechs Statuen gab es für den Film mit Emma Stone.

22.30 Uhr, ATV 2

Kabarettgipfel

Heiteres aus der Wiener Stadthalle: Viktor Gernot, Christoph Fritz, Eva Maria Marold, Guido Cantz und Lukas Resetarits unterhalten.

21 Uhr, Bayerischer Rundfunk