Mit der Quote ist der ORF zufrieden: Gestartet war man in die 15. Staffel am 3. März mit durchschnittlich 765.000 Zuschauern bei einem Marktanteil von 33 Prozent. Bei der dritten Show waren nun durchschnittlich 702.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 27 Prozent dabei. „Die Entscheidung“ gegen 22.35 Uhr, die Hannes Kartnig betraf, lockte im Schnitt noch 691.000 Seher an.

Der ehemalige Sturm-Präsident nach der Entscheidung: „Man muss immer damit rechnen, wenn man in einem gewissen Alter ist. Die Jugend tanzt einfach viel agiler und besser. Ich war gut drauf, auch beim Tanzen, aber es hat nicht gereicht. Ich habe in den letzten Wochen viel gelernt und Bewegung bekommen. Und das Schönste: Ich habe zwölf Kilo abgenommen, das war Weltklasse.“

Der Steirer bedankte sich bei Profi Catharina Malek: "Ich habe eine geduldige Partnerin gebraucht, ich bin schwer zu bändigen und zu führen. Aber sie hat das gut gemacht!" 13 Jury-Punkte hatte es für den Tango zu

zu „Hey Sexy Lady“ gegeben.

Jetzt sind noch acht Paare im Rennen. Kommenden Freitag ist Hannes Kartnig als Gast noch im ORF-Ballroom dabei, dann hebt der 71-Jährige nach Gran Canaria ab.