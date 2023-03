Es hat noch nie so viel Meinungsforschung gegeben wie heute. Dass mit der Zahl von Befragungen auch die Kritik daran auf ein Rekordmaß wächst, wirkt lediglich folgerichtig. Schwarze Schafe bringen zu Unrecht eine gesamte Branche in Verruf, auf deren Arbeit viele Vorgänge in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft beruhen. Aber es gilt nach wie vor auch ein Satz von Elisabeth Noelle-Neumann (2010), der Grande Dame der deutschen Demoskopie: „Der Prozess des Ringens um die öffentliche Meinung hat nichts mit Wahrheit, sondern mit Herrschaft zu tun.“