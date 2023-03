Wer in Namlos wohnt, hat mit Namenswitzchen leben gelernt. Wie Bürgermeister Walter Zobl, vulgo Zovelix, in Anlehnung an den unbeugsamen Gallier. Vor einem Jahrzehnt ließ er sich von Telefonstreichmeister Gernot Kulis in die Bredouille treiben, mit dem Effekt, dass die Bekanntheit von Namlos weit über die Grenzen der Gemeinde im Bezirk Reutte hinausreichte. Anders als vom Kabarettisten Kulis behauptet, wurde der Tiroler Ort damals nicht von der EU in Hirn- oder Fleischlos umbenannt.