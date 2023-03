"Sunshine - Ein Hauch von Sonnenschein"

Das fast drei Stunden lange Drama von Regisseur Istvan Szabos (Oscar als bester fremdsprachiger Film für „Mephisto“, drehte mit Brandauer auch „Oberst Redl“) erzählt die wechselvolle Geschichte Ungarns vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Fall des Eisernen Vorhangs entlang dreier Generationen der jüdischen Familie Sonnenschein. Ralph Fiennes brilliert als Vater, Sohn und Enkel(jeweils im Erwachsenenalter) und erhielt für diese drei Rollen den Europäischen Filmpreis als bester Darsteller.

Arte, 20.15 Uhr



"Streit ums Erbe"

"Wie geht ein gutes Testament?“ – Diese Frage will die neue Reportage beantworten. Eine Fachanwältin für Erbrecht aus Hamburg rät allen Mandanten ein „Sterben auf Probe“. Sie sollen im Geiste durchspielen, was nach ihrem Tod passieren würde und was passieren sollte.

NDR, 22 Uhr

"Erlebnis Erde: Unsere Meere"

Für die vierteilige Doku-Reihe „Unsere Meere“ (heute Teil 2) fing der preisgekrönte Naturfilmer Thomas Behrend über zwei Jahre lang mit neuester Drohnen- und Unterwassertechnik sowie Satellitenbildern die Nordsee und die Ostsee ein. Und deren Tierwelt.

ARD, 20.15 Uhr

"Wilde Maus"

In Josef Haders Gesellschaftsgroteske gründet das Komische stets im Tragischen. Hatte 2017 knapp 300.000 Kinobesucher in Österreich.

"Selber garteln, lohnt sich das?"

Im Rahmen des Themenmontags mit Garten-Tricks wird die Reportage über Tomaten vom Balkon, Gemüse aus dem Selbsterntefeld und Pilze aus dem Keller wiederholt – denn Urban Farming liegt voll im Trend. Wie nachhaltig ist aber diese Form von Lebensmittelproduktion?

ORF III, 21.55 Uhr