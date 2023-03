Bis in der zweiten Live-Show das getan wurde, um das es eigentlich geht, nämlich tanzen, musste viel erklärt werden. Warum Karina Sarkissova nicht mehr dabei sein und auf ärztlichen Rat den Ballroom verließ (der ORF hat aktuell übrigens gar keinen Kontakt mehr mit der Ballerina), warum Einspringerin Missy May automatisch in die dritte Sendung aufsteigt und warum das "Dancing Stars"-Team schon jetzt an ein Lazarett erinnert. "Soko Donau"-Ermittlerin Lilian Klebow brach sich beim Tanztraining zwei Rippen, während Lucas Fendrich und seine Profipartnerin Lenka Pohoralek noch bis zur Generalprobe an einer Magen-Darm-Grippe laborierten und lange im Proberaum fehlten.

Und auch Mirjam Weichselbraun plagte eine Verkühlung, was man mitunter auch an ihrer Stimme merkte. Dafür hat Profi Danilo Campisi ein heißes Herz, wenn er die Choreografie einstudiert.

In der Kombination von Jurywertung und den Anrufen bzw. SMS der Zuschauer war für ein Paar die "Dancing Stars"-Reise schon wieder vorbei. Styling-Expertin Martina Reuter hatte nicht genügend Anrufe nach der mauen Jurywertung bekommen.

So urteilte in Show 2 die Jury, wo diesmal die gebürtige Amerikanerin Kim Daddy als Gastjurorin saß: Wieder eine hohe Punktezahl gab es für Klebow, deren "Energie und Kraft" Maria Angelini-Santner (in einem teuflisch-roten Outfit von Silvia Schneider) nach dem Cha Cha Cha zu „Beggin’“ lobte: 22 Punkte.







Lilian Klebow mit Profi Florian Gschaider beim Cha Cha Cha © ORF



Hannes Kartnig gab zu, mitunter schon müde zu sein, aber der Samba lag ihm. Danach wurde er auch von Landeshauptmann Christopher Drexler beklatscht, den der Ex-Sturm-Präsident in den Ballroom eingeladen hatte.

"Eine lebensfrohe Performance, an der Du nicht gescheitert bist", erklärte Santner. Duddy hob sogar hervor: "Du hast einen guten Groove! Und du kannst sicher noch mehr zeigen." "Analysiere sein Körperverhalten und versuche, dazu Schritte zu finden", beschrieb Balazs die beste Art, mit Kartnig in den Proberaum zu gehen. Mehr Punkte als in der Auftakt-Show, nämlich 16!



Hannes Kartnig & Catharina Malek bei „La Camisa Negra“ © ORF

Neuzugang Missy May wollte immer schon zu "Dancing Stars", jetzt hatte sie nur vier Tage Zeit, eine Rumba einzustudieren. Profi Dimitar Stefanin hat jetzt jedenfalls eine lustigere Zeit. "Es ist überwältigend, hier zu stehen", gestand die Sängerin. "Du hast extremes Potenzial", stellte Santner fest. "Großer Respekt. Sexy and smooth", so Duddy. "Ich gratuliere zu dieser Leistung nach dieser kurzen Zeit", lobte ebenso Balazs. Sein Fazit: "Das wird noch zu einem Ganzen werden!" Belohnt mit 19 Punkten.



Missy May mit Profi Dimitar Stefanin bei der Rumba © ORF



Michael Buchinger tanzt mit seinem Profi Herbert Stanonik "nicht sehr viel", wie Balazs Ekker konstatierte, "aber Unterhaltungspotenzial ist bei Euch beiden vorhanden", zeigte sich der Ungar ungewohnt sanft. Mangelnde Technik beim Männerpaar im Slowfox zu „Always Look on the Bright Side of Life“ ortete Kim Duddy. Das reichte gerade mal für 15 Punkte.



Michael Buchinger mit Profi Herbert Stanonik beim Slowfox © ORF



Gastronomin Eveline Eselböck konnte bei den Worten von Angelini-Santner nach dem Jive zu „Blinding Lights“ lächeln: "Pfeffer auf der Tanzfläche. Du hast auch eine gewisse Furchtlosigkeit". Die Leidenschaft hob auch Duddy hervor. "Ihr habt es genau so vorgemacht, wie man es nicht machen sollte. Es war nur ein Stress die ganze Zeit, Ihr investiert in ein Kasperltheater, seid Clowns", ließ Balazs Ekker das Stimmungsbaromter sinken: 9 Punkte (Balazs gab nur einen).



Eveline Eselböck mit Peter Erlbeck beim Jive © ORF

Corinna Kamper & Danilo Campisi flogen für den Wiener Walzer zu „Everybody Hurts" 24 Punkte zu. Die bisher höchste Note dieser Staffel. "Schön gemacht", so Kim Duddy. Balazs zu Danilo: "Dir hat es gefallen, das hat man gesehen. Du hast es genossen. Der Reifendruck hat auf jeden Fall gepasst."

Corinna Kamper & Danilo Campisi beim Wiener Walzer © ORF

Autor Omar Khir Alanam & Kati Kallus bekamen für ihren Tango zu „Dance Mephisto“ 19 Punkte ("Einen Riesenschritt nach vorn gemacht", so Santner), Skiadler-Trainer Alexander Pointner & Manuela Stöckl für den Langsamen Walzer zu „Blue Velvet“ 14 Punkte, Styling-Expertin Martina Reuter & Nikolaus Waltl für den Quickstep zu „Valerie“ 15 Punkte.



Martina Reuter mit Profi Nikolaus Waltl beim Quickstep © ORF



Musiker Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, die letzte Woche bei der ORF-Premiere überraschten, hatten durch das Fieber weniger Zeit für den Paso Doble zu „Seven Nation Army“, was der Zuschauer aber nicht merkte. 19 Punkte! Kim Duddy lobte die Haltung von Lucas. "Mit wenigen Schritten und Figuren gelingt euch eine schöne, authentische Darbietung", formulierte es Balazs. Andi Knoll kam dem Tanzpaaren jedenfalls nicht zu nahe: Er will das, was die beiden hatten, nicht haben. Dafür moderiert er "Dancing Stars" so, als wäre er immer schon im Ballroom gestanden.



Omar Khir Alanam mit Profi Kati Kallus beim Tango © ORF