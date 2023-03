Es ist ein überraschendes Comeback einer beliebten Krimifigur, an dem dieser Tage in Graz gebastelt wird: Seit Dienstag laufen in der Stadt Dreharbeiten von Satel Film und ServusTV, vor der Kamera stehen unter anderem Simon Schwarz, Valery Tscheplanowa, Christoph Krutzler, Gregor Seberg und Thomas Mraz.