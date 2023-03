Die mediale Abbildung von Politik den Charakter einer Seifenoper hat. Nicht nur beim Politgeschrei selbsternannter Experten im Privat-TV, auch bei qualitativ anspruchsvolleren ORF geht es weniger um Themen oder die sogenannten "Inhalte", sondern um Personalien, Fehden, Machtkämpfe. Vermutlich weil dieses Infotainment mehr Quote bringt als das Bohren durch dicke Bretter, die Sachthemen halt so darstellen.



In der ZiB war die seit vier oder fünf Jahren kurz vor der Ablöse stehende SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei Armin Wolf zu Gast. Es ging dabei – wieder einmal – um parteiinterne Fehden, um Personalien und sonst nichts. Zwar sind solche Gespräche amüsant anzuschauen, aber man fragt sich, ob das Publikum das nicht langsam auch satt hat. Auch wenn jemand aus der Volkspartei oder von den Freiheitlichen zu Gast ist, neigen die Interviews zur Nabelschau. Die Polit-Szene, zu der man neben den Politikerinnen und Politikern ruhig auch Journalistinnen und Journalisten hinzuzählen könnte, kreist um sich selbst. Hier wurde ein Milieu geschaffen, das sich selbst als so bedeutsam erscheint, dass es seine internen Abläufe, Konflikte und Verwerfungen zum Berichtenswertesten des Tages erhebt. Erklären Sie das einmal einem Außerirdischen.