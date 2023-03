"Die Orthopäden befürchten Dauerschäden, würde sie weiterhin an der Show teilnehmen", erklärt Herbert Fechter, der Manager von Karina Sarkissova, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Ende letzten Jahres hatte sich die in Budapest lebende Ballerina auf dem Laufband ein Bein gebrochen: Ziel des Fitnesstrainings war es eigentlich gewesen, nach einer langwierigen Corona-Erkrankung mit Krankenhausaufenthalt wieder körperlich fit zu werden. "Die Premiere von 'Dancing Stars' hat sie noch unter Schmerzmitteln absolviert, aber jetzt geht es nicht mehr", sagt Fechter. Der Fuß sei auch kaum mehr abgeschwollen. Die 39-Jährige habe beim Start der 15. ORF-Staffel sediert, den Quickstepp zu "Diamonds Are a Girl's Best Friend" mit Profipartner Dimitar Stefanin vorgeführt. Und musste herbe Kritik von Ex-Jury-Kollegen Balázs Ekker einstecken.

Wie geht es weiter?

Wie geht es nun am 10. März im ORF weiter? Werden nur neun Paare tanzen, und wird die erste Abwahl auf die dritte Live-Show am 17. März verschoben? "Der ORF versucht, mit dem Lizenzgeber, der BBC, eine regelkonforme Lösung bezüglich des weiteren Show-Verlaufs zu finden", ließ die Pressestelle verkünden. Für einen neuen Promi ist die Trainingszeit freilich viel zu kurz ...

2017 musste Schauspieler Martin Leutgeb verletzungsbedingt absagen; er hatte sich aber noch vor der ersten Liveshow die Achillessehne gerissen. Damals war noch genügend Zeit für einen Ersatz (der dann Volker Piesczek hieß).