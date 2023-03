Der Boom, den das österreichischen Kabaretts ab den 1990er Jahren erlebte, ist beispiellos. Und er hält bis heute an. Die Grazer Historikerin Iris Fink befasst sich seit 20 Jahren mit dieser Szene und hat dazu nun auch ein Buch mit dem Titel „…und das Lachen höret nimmer auf“ herausgegeben. Befasst hat sie darin mit der österreichischen Kleinkunst von 1970-2000. Neben Kabarett-Größen wie Andreas Vitásek, Lukas Resetarits, Alfred Dorfer oder Josef Hader hat sich inzwischen schon eine neue Riege an jungen Kabarettistinnen und Kabarettisten in Stellung gebracht. Auch sie sorgen mit ihren Programme inzwischen für ausverkaufte Vorstellungen. In den Zuschauerrängen findet man vor allem ein jüngeres und diverseres Publikum an. „Kabarett ist eine Generationensache,“ erklärt Fink. Das lässt sich auch in den Zuschauerreihen beobachten: „Das Publikum altert mit den Kabarettisten“, sagt die Historikerin.

Beflügelt hat die Entwicklung der Kabarettszene auch die Entstehung von Spielstätten. In den 1960-Jahren gab es in Österreich kaum mehr Bühnen dafür, Anfang der 1980er Jahre entstanden wieder Spielstätten wie die „Kulisse“, das „Spektakel“, das „Metropol“ oder das „Kabarett Niedermair“ in Wien; in Linz begann der „Posthof“, in Innsbruck das „Treibhaus“. In Graz war es das „Hin & Wider“ im Theatercafé, das ab 1987 den Kabarettnachwuchspreis „Grazer Kleinkunstvogel“ vergab. Und: „In den 1980ern kommt das feministische Kabarett dazu“, erklärt Fink. Erstmals treten Frauen mit eigenen Texten und Ideen auf.

Eine von ihnen war zum Beispiel Barbara Klein, die gemeinsam mit Krista Schweiggl das erste feministische Kabarett-Duo gründete. In ihrem späteren ersten Solo-Programm „Miss Verständnis“ erzählte sie 1992 über das Leben einer in Österreich lebenden Frau, die sich mit Männern und Machos herumschlagen muss. Die feministische Sicht aufs Leben machen auch heute noch viele junge Kolleginnen zum Thema. Wie Antonia Stabinger, die in der „FM4 Happy Hour“ als „Clit/Doris“ in passendem Kostüm auftritt. Oder Sonja Pikart: Sie spricht über Sexualität, pseudo-feministische Männer und Sex-Positive-Partys, die sie als “Swingerpartys für Millenials” bezeichnet.

Monika Ertl erhielt vom Ministerium für Kunst ein Startstipendium für Musik und darstellende Kunst. © Lukas Meixner

Politische Themen allein sind auch heute nicht mehr abendfüllend. Die jungen Künstlerinnen besprechen auf der Bühne häufig/lieber das Private, kleine und größere Katastrophen im Liebesleben, die Unterschiede zwischen Stadt und Land oder das Arbeitsleben, das oft nur noch wenig Lust macht. Für Fink sind Comedy und Kabarett nicht eins, auch wenn in beiden Sälen gelacht wird. „Comedy ist reine Unterhaltung, während Kabaretts schon zum Nachdenken anregen“, betont sie. Anders sieht das Comedian Lena Johanna Hödl: „Für mich ist Kabarett und Comedy gleichbedeutend.“. Hödl trat im Februar selbst in der „FM4 Happy Hour“ auf, die die Vielfalt der neuen Kabarett und Comedy-Generation fördern will.

Politischer Humor kann lustig sein. Das wollten Denice Bourbon und Josef Jöchl beweisen und gründeten den Political Correct Comedy Club in Wien. Und doch bemüht man sich auch dort um politische Correctness. Bevor ein Programm auf die Bühne kommt, wird es eingehend geprüft. Denn es sollen weder Ungleichheiten reproduziert noch Menschen beleidigt werden. Das Programm des Clubs richtet sich vor allem an eine queere, migrantische und linke Community. Willkommen sind natürlich alle.

Irina alias Toxische Pommes in der vergangenen Woche in der Kabarett-Show "Pratersterne" (ORF) © ORF (Hubert Mican)

Auf ihrer Bühne stand dort im September 2021 auch die TikTokerin Irina aka „Toxische Pommes“. Sie ist bekannt durch 15-sekündige Satire-Videos, in denen sie die studentische Gen Z aufs Korn nimmt oder Erfahrungen als Mensch mit Migrationshintergrund behandelt. Ein Programm, das viele begeistert, zeigt die große Gefolgschaft auf TikTok und Instagram. Es war ihr erster Live-Auftritt auf einer Kabarett-Bühne. Im Mai letzten Jahres trat sie dann erstmals mit einem Solo-Programm auf. Eine neue Welt – für sie und viele Gäste im Publikum, wie sie nach der Vorstellung von einigen erfuhr: „Ich war in meinem Leben davor noch nie in einem Kabarett-Stück”, erzählt Irina.

Für Comedian Lena Johanna Hödl ist Irinas Online- und Bühnen-Präsenz mehr als nur gute Unterhaltung: „Toxische Pommes leistet super Aufklärungsarbeit.“ Die gebürtige Steirerin Hödl kommt im Gegensatz zu Irina aus der Poetry-Slam-Szene. Für sie sei das ein „guter Weg“ hin zum Kabarett. Hödl empfiehlt auch Open-Mics, also Bühnen für Laien, die auf diese Weise ihre Kunst vorstellen können.

Eine Möglichkeit, um den Sprung in die Professionalität zu schaffen, ist das Startstipendium für Musik und darstellende Kunst, das das Bundesministerium für Kunst jährlich vergibt. Eine der Stipendiatinnen ist Monika Ertl. Mithilfe des Stipendiums arbeitet sie an ihrem ersten Solo-Programm. Noch hat Ertl Zeit, bevor sie auftritt. Der „Druck, die Leute zum Lachen zu bringen“ sei groß, sagt sie, „aber wenn das der Niavarani kann, kann ich das auch.“