Aus knapp 20 Live-Performances hat der ORF ein Duo ausgewählt: Teya (22) & Salena (24) bekamen das ESC-Ticket für Liverpool, wo sie im zweiten Halbfinale antreten werden (11. Mai). Nun haben die beiden Ex-Starmaniacs einen Vorgeschmack auf das Video zu "Who the Hell is Edgar" veröffentlicht. Die spritzige Nummer soll Österreich endlich wieder ins Finale (13. Mai) beim Eurovision Song Contest führen. Edgar bezieht sich auf den Schriftsteller Edgar Allan Poe (19. Jahrhundert), wie in der ESC-Bubble ohnehin schon seit Wochen vermutet wurde. Zudem wurde auf Social-Media-Plattformen unter "Who the Hell is Teya" und "Who the Hell is Salena" gepostet. Hier ist der gelungene Teaser im 50er-Jahre-Look, der Spannung erzeugt:





"Wir lieben den ESC und verfolgen ihn, schon seit wir Kinder waren", sagen die Sängerinnen. Beide haben auch schon in den letzten Jahren versucht, daran teilzunehmen (jeweils mit Solosongs). Auch für den ESC 2023 hatten sie Solonummern beim ORF eingereicht; Teya, bürgerlich Teodora Špirić, trat sogar schon einmal im serbischen Vorentscheid an. Salena war bei "Starmania" als Selina-Maria Edbauer im Rennen gewesen.

Österreichs Beitrag 2022 "Halo" wurde zwar zum Radio- und Streaming-Hit, verfehlte aber deutlich das Finale in Turin. "Who the Hell is Edgar" rangiert bei den Buchmachern derzeit in den Top 20 bei 37 teilnehmenden Ländern in Liverpool.