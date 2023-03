Nach drei Jahren kann Freitag Abend (21 Uhr, ORF 1) wieder in einem mit rund 500 Gästen voll besetzten Ballsaal getanzt werden; um der Nachfrage gerecht werden zu können, verzichtet der ORF auf die Tische am Parkettrand und bringt so mehr Publikum unter. Das Training für die 15. Staffel hat jedenfalls schon Spuren hinterlassen: Hannes Kartnig ist um zehn Kilo leichter, Karina Sarkissova hat sich ihr Näschen geprellt, dafür versprach Sommelier Eveline Eselböck, das Team in Nöten mit gutem Wein zu versorgen. Bei der Premiere muss noch niemand zittern: Das erste Paar verlässt erst am 10. März das Parkett, die Punkte der Jury und die Anrufe der Zuschauer werden in die zweite Show übernommen.



Apropos Jury: Neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker hält beim Auftakt als Gastjurorin Model Barbara Meier das Taferl hoch. Beim RTL-Pendant "Let’s dance" erreichte sie 2018 das Finale. "Es gibt keine andere Show, die so viel Eleganz, Glamour und Lebensfreude versprüht", sagt die 36-jährige Deutsche. "So eine Bühne habe ich schon lange nicht mehr gehabt", grinst indes Kartnig (Walzer), während Ex-Jurymitglied Sarkissova (Quickstep) die Umstellung von der Ballettbühne zum Tanzsaal als "Umstieg vom Pferdereiten zum Motorradfahren" beschreibt. Und Eselböck tanzt Tango mit Botschaft: "Frauen in meinem Alter werden oft übersehen oder nicht mehr gesehen. Ich tanze, um der Gesellschaft zu zeigen, dass wir noch da sind!"

Vortrainiert wurde auch schon der Tanz für die zweite Sendung. Hannes Kartnig etwa wurde nach dem Langsamen Walzer eine Samba, Musiker Lucas Fendrich nach dem Slowfox ein Paso doble und Styling-Expertin Martina Reuter nach dem Jive ein Quickstep zugeteilt.

Neo-Moderator Andi Knoll tritt mit "mehr Vorfreude als Nervosität" an: "Ich bin ja nur die Verpackung der Sendung, nicht der Inhalt", erklärt der Tiroler. Also, es kann losgehen!



Mitstimmen: Tel. 09010 5909 plus angehängte Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS).