Ganz spät fällt das Zitat, das dem neuen Wiener „Tatort“ den Titel gegeben hat: „Was ist das für eine Welt.“ Frau Romen, was ist das für eine Welt?

EVI ROMEN: Dieser Satz beschreibt alles, was passiert. In der Welt, die wir zeichnen, geht es auf allen Ebenen um Optimierung: am Arbeitsplatz, in der Karriere, der Nichtkarriere, der Kunst, der Psyche. Jede dieser Figuren aus diversen Generationen hat – innen wie außen – mit Optimierung zu tun.



Was macht dieser Optimierungswahn mit den Figuren?

Die Älteren gehen in die Verweigerung, bei den Jungen bemerkt man ein größeres Fragezeichen, sie haben ihr Leben noch vor sich. Andere versuchen, eine Work-Life-Balance herzustellen und wieder andere ohne Skrupel, so schnell wie möglich zu Geld zu kommen. Es gibt auch jene, die gar keine Chance auf Optimierung haben und zuschauen müssen, wie sich alle optimieren.



Bedeutet Arbeiten fürs Fernsehen auch Optimierung?

Natürlich ist das Arthouse-Kino anders: Dort kann man sich selbst optimieren – ohne die anderen (lacht). Der „Tatort“ war ein Auftrag, den ich optimal zu lösen versucht habe. Das Erstaunliche war, dass ich eigentlich freie Hand bekommen habe.



Wenn einem ständig gepredigt wird, man ist nicht schön, erfolgreich, schlank und witzig genug: Was macht die stete Selbstoptimierung mit uns?

Ich habe mich über das Grundthema sehr gefreut. Es besteht die Gefahr, dass wir irgendwann nur noch die Avatare unserer selbst sind. Zu meiner großen Erleichterung habe ich das Gefühl, dass immer mehr Menschen den Hut draufhauen.



Nicht nur die Ermittelnden sind bei der Krimireihe vorgegeben, sondern in diesem Fall existierte auch ein fertiges Drehbuch von Stefan Hafner und Thomas Weingartner. Wie war die Regiearbeit?

Beim ersten Lesen habe ich mir gedacht: Ich kann das nicht! Danach habe ich überlegt, mich auf gesellschaftskritischen Stellen raufzusetzen – das wurde mir gewährt. Gemeinsam mit den Autoren haben wir die Figuren noch etwas schärfer gezeichnet.





Vorstellbar, dass Sie wieder einmal ein Buch verfilmen?

Ja, Schreiben ist Knochenarbeit. Inszenieren ist leichter und abwechslungsreicher.



„Hochwald“ war Ihr Debüt, der „Tatort“ ist Ihr Zweitling. Bleiben Sie Regisseurin?

Meine Editorin (Anm. Karina Ressler) hat gesagt, dass ich nach „Hochwald“ plötzlich Regisseurin ohne Wenn und Aber war. Ich wollte eine Veränderung, da ist sie!

Kreisky geben ein Konzert und steuerten den Soundtrack bei © ORF





Hilft Ihnen Ihre jahrelange Schnitt-Kompetenz am Set?

Ja, ich habe keine Angst vor dem Schnitt.



Funktioniert der Krimi für Sie nur als Folie, um andere Geschichten zu erzählen?

Egal, ob Mord oder Liebe: Es funktioniert nur mit Figuren, die greifbar sind. Unser „Tatort“ schwankt zwischen den Genres Komödie, Psychodrama, Tragödie.



Es ist der 30. gemeinsame Fall von Bibi Fellner und Moritz Eisner. Im Fokus des heutigen Falls steht aber die Assistentin Meret Schande, verkörpert von Christina Scherrer. Warum?

Man wollte eine neue Generation an Ermittelnden zeigen – Optimierung bei der Polizei. Meret Schande hatte bislang nur Assistenzaufgaben. Wir haben versucht, ihr mehr Charakter zu geben. Das Schöne an der Arbeit mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser war, dass sie mit einer fast kindlichen Spielfreude dabei waren.

Evi Romen (Mitte) mit den "Tatort"-Ermittelnden Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser © ORF





Welchen Bezug haben Sie zur „Tatort“-Reihe?

Ich hatte früher beinahe eine „Tatort“-Sucht, jeden Sonntag alles abgesagt, um um 20.15 Uhr Krimi-Mimi mäßig zu schauen. Seit einigen Jahren habe ich kein Fernsehgerät mehr zu Hause, damit hat die Sucht aufgehört. Seitdem verpasse ich es sehr häufig.



Wo werden Sie heute um 20.15 Uhr sein?

Meine Freunde und einige aus dem Team werden heute ins Schikaneder Kino gehen – zum „Tatort“ schauen.



Ihre nächsten Projekte?

Wenn alles gut geht, drehe ich im Herbst meinen Kinofilm „Happyland“ über eine Frau, die sich nicht genug optimiert hat, es nicht geschafft hat. Mit Ende 40 kehrt sie heim und trifft dort auf die Geister ihrer Jugend.