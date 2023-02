Zeit zu sempern: Dass der ORF eine Doku wie Robert Schabus’ „Stadt Land Boden“ im montäglichen Nachtprogramm publikumssicher verwahrt, ist ein Ärgernis. Dass der Film ab heute in der TVthek abrufbar ist, ändert an diesem Ärger nicht viel, denn natürlich entscheidet das Planungsverdikt, im Hauptabend oder im Nachtprogramm zu senden, schon vorab über die Aufmerksamkeit, die so einem Werk insgesamt zuteilwerden wird.