Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels

Der Film war vielleicht der Versuch, neben Fedora-Träger Indiana Jones (Harrison Ford) einen jungen Abenteurer zu platzieren: Shia LaBeouf spielt Mutt Williams. Doch eigentlich war schnell klar: LaBeouf in Ehren, Harrison Ford ist als Indiana einfach unschlagbar. Steven Spielberg (Regie) und George Lucas (Story) machen wieder gemeinsame Sache. Und nur diese zwei schaffen es, dass man ernsthaft daran glaubt, Indiana könnte in einem Kühlschrank eine Atomexplosion überleben.

ATV, 20.15 Uhr

Willkommen Österreich

Stermann und Grissemann haben heute Angelo Kelly zu Gast, der am 17. Februar sein Soloalbum "Grace" auf den Markt brachte. Kelly war vor sechs Jahren zuletzt in der Show zu Gast und wird heute mit der Studioband einen Song aus seinem neuen Album präsentieren.

ORF 1, 21.55 Uhr

Jack Ryan: Dritte Staffel

Die dritte Staffel von "Jack Ryan" verwickelt den CIA-Agenten in das Projekt-Sokol: Ein geheimes Atombombenprojekt Russlands wird reaktiviert. Die aktuelle Staffel ist wieder höchst spannend und beschäftigt sich mit den aktuellen Krisenherden dieser Welt.

Amazon Prime

Willkommen auf Spitzbergen

Wussten Sie, dass man in Spitzbergen gar kein Visum braucht? Deshalb arbeiten dort Menschen aus der ganzen Welt. Schöne Doku!

Arte Mediathek

Putins Komplizen

Putin regiert Russland nicht allein: Diese Doku beleuchtet das System Putins und jenes der Oligarchen, die grenzenlos reich und grenzenlos loyal sind. Der Österreicherin Elisabeth Schimpfössl ist es gelungen, 80 dieser Superreichen persönlich zu treffen und zu interviewen.

ZDF, 20.15 Uhr

Ohne Limit

Eine Wunderpille trimmt Eddie Morras (Bradley Cooper) Hirn und er verdient plötzlich Millionen. Wenn da nur nicht die Bösen wären.

Kabel eins, 22.55 Uhr

Hörenswert

Zwei Millionen Jahre alte DNA entschlüsselt. Ö 1, 19.05 Uhr. Forscherinnen und Forschern gelingt es mittlerweile, DNA zu entschlüsseln, die sich in Bodenpartikeln auf Sediment festgesetzt hat. Daraus lässt sich schließen, wie es vor zwei Millionen Jahren auf Grönland ausgesehen hat.

Und am Donnerstag war dann Krieg. Deutschlandfunk, 19.15 Uhr. In diesem Radio-Feature von Inga Lizengevic werden die Tage kurz vor dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine nacherzählt: Die Autorin berichtet darüber, wie sich ein Land verteidigt und Russland seit einem Jahr in Schach halten kann.