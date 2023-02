Fühlt es sich so an, als ob Sie jetzt in der Königsklasse der Unterhaltung angekommen wären?

ANDI KNOLL: Also wenn man Quote als Gratmesser für die Königsklasse nimmt, dann wahrscheinlich ja. Von den Dingen, die ich bisher moderiert bzw. kommentiert habe, waren nur beim Song Contest 2014 und 2015 mehr Zuschauer dabei als es heute Abend sein werden. Noch nie bin ich allerdings vor einer Sendung so viel befragt worden – also es ist jedenfalls die Ballkönigsklasse.