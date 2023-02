Auch wenn soziale Netzwerke nach wie vor hauptsächlich von jungen Menschen genutzt werden, entdecken nach und nach auch ältere Generationen Social Media für sich. Einer Statistik von 2022 zufolge gehören mittlerweile immerhin 5,6 Prozent der Instagram-Accounts 55- bis 64-Jährigen sowie 2,3 Prozent Personen über 65. E

TikTok-Omas und -Opas: Diese Senioren gehen viral

Instagranny "Baddiewinkle"

Bunt, extravagant und schrill: So geht es auf dem Instagram-Account von Helen Ruth Elam Van Winkle zu. Die 94-Jährige, die sich auf Instagram schlicht "Baddie Winkle" nennt, posiert mal im knappen Zweiteiler, mal in Mantel mit Lockenwicklern und Zigarette, mal im Glitzerbody. Klar ist: Die US-Amerikanerin weiß zu provozieren. Das macht sie bereits mit ihrer Instagram-Bio klar ("Stealing Ur Mans Since 1928", deutsch: "Stehle euch seit 1928 die Männer"). Ihre 3,2 Millionen Fans feiern sie dafür.

Günther Krabbenhöft

Modisch geht es auch auf dem Instagram-Account des 78-jährigen Günther Krabbenhöft zu. Der Berliner, der nicht selten als der "älteste Hipster Berlins" betitelt wird, ist über Instagram zur regelrechten Stilikone geworden. Mittlerweile hat er sogar ein Buch geschrieben. Der Titel: "Sei einfach du: Zum Jungsein bist du nie zu alt".

"Trudeoma"

Weniger modisch, dafür aber umso humorvoller geht es auf dem Account von Trude Lechner zu. Die Niederösterreicherin wird auf TikTok nicht nur für ihren Dialekt, sondern insbesondere für ihre forsche Art gefeiert - die 91-Jährige nimmt sich nämlich kein Blatt vor den Mund. Auf die Frage hin, ob ihr das Tattoo der Enkelin gefalle, antwortet sie: "Schaust dich an, das bringst nie wieder weg, den Schas". Über 94.000 Menschen folgen der "Trudeoma".

"Frag die Oma"

"Mamas wissen alles - außer es ist eine Oma im Raum": Das ist das Motto der 67-jährigen Renate Kaufmann. Die ehemalige SPÖ-Bezirksvorsteherin von Mariahilf lädt mehrmals die Woche neue Rezept-Videos hoch und ist auf Social Media höchst erfolgreich (TikTok: über 74.000 Follower, Instagram: über 119.000 Follower). Wie man Suppenpulver ohne Zusatzstoffe selbst herstellt, haben sich auf TikTok immerhin über 200.000 Menschen angeschaut.

"The Old Gays"

Wie erfolgreich Senioren auf TikTok werden können, zeigen auch "The Old Gays", vier homosexuelle Freunde aus dem US-amerikanischen Kalifornien. Dank ihrer Tanz-Clips sind sie in aller Munde und wurden sogar schon in die "Today Show" eingeladen. Ihrem Account folgen 10,3 Millionen Menschen.

"Propaofficial"

Senioren, die TikTok-Trends aufgreifen und auch mal vor der Kamera tanzen, gibt es aber nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland. Der 89-Jährige Hans-Joachim ist nicht nur auf TikTok (über 478.000 Follower), sondern auch Instagram (über 25.000 Follower) aktiv.

Lebensmittel-Tester "Roggi01/Lutz"

Eigentlich testet Lutz Roggensack (Roggi01) auf TikTok Lebensmittel und teilt dort seine Bewertung mit seinen 288.000 Followern. Hin und wieder beantwortet der Niedersachse, der auf TikTok über 4,8 Millionen Likes hat, aber auch Kommentare und Nachrichten. In einem Clip erklärt er beispielsweise, warum er auf TikTok ist. Seine Antwort: "Weil ich hier viel, viel Spaß habe."