The Mule

Earl Stone (Clint Eastwood) ist verschuldet, doch er will seinen Betrieb nicht verlieren. Earl Stone ist auch noch in seinen Achtzigern. Was liegt also näher, als sich als Drogenkurier für ein mexikanisches Kartell zu verdingen? Es sind Geschichten wie diese, die Eastwood in den letzten Jahren erzählte: Die eines alternden, grantelnden Mannes, der alleine sein Leben fristet. Aus dieser Alltäglichkeit heraus entwickelt Eastwood Geschichten von Mut, Größe und Heldentum. Beeindruckend.

ORF 1, 20.15 Uhr

Der neue Wettlauf ins All

Früher war es ein Match der Großmächte, heute sind es Milliardäre, die ins All wollen: In dieser Dokumentation wird die Geschichte von privaten Weltall-Firmen erzählt. Es ist die Geschichte von Milliardären wie Elon Musk, Richard Branson oder Jeff Bezos.

3sat, 20.15 Uhr

Am Schauplatz: Das Ende der Bäcker

Alles wird teuer, das ist ein Befund der Zeit. Dass die großen Supermarktketten den privaten Bäckereien das Geschäft abgraben, ist leider schon lange so. „Am Schauplatz“ blickt in die Geldbeutel der Bäcker und Bäckerinnen: Wie lange wird es sie noch geben?

ORF 2, 21.05 Uhr

Auswanderer in Grönland

Als Max Audibert nach Grönland kommt, möchte er einfach nur lernen, zu jagen. Der Franzose schreibt kein Buch und keinen Artikel, er bleibt einfach und lebt wie ein Grönländer. Ein faszinierendes Porträt von Menschen, die es auf die größte Insel der Welt zog.

Arte Mediathek

Soundcheck Österreich

Hier sagt Chris Lohner nicht den nächsten Zug an, sondern lädt ein zu einer musikalischen Reise in das Wien ihrer Kindheit.

ORF 3, 23.35 Uhr

Der Hobbit: Smaugs Einöde

Es ist wieder Hobbit-Zeit: Draußen ist es kalt, dafür heizt Drache Smaug ordentlich ein. Zweiter Teil des Hobbit-Spektakels.

Vox, 20.15 Uhr

Hörenswert

Ulysses – wo Triest und Dublin sich begegnen. Ö1, 9.05 Uhr. James Joyce, das ist jener irische Autor, der es sich auch in Triest lange Zeit einrichtete. Viele seiner Erlebnisse von der Hafenstadt finden sich in seinem Roman Ulysses wieder. Dieses Radiokolleg geht auf Spurensuche zwischen Dublin und der Adria. Spannend erzähltes Feature.

Think. Ö1 Mediathek. Maschinen denken nicht, das sollten wir nicht vergessen. In diesem Dimensionen-Beitrag werden Beispiele gebracht, wo Maschinen Fehler machten, überschätz wurden oder Menschen schadeten. Zum Nachhören.