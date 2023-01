Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Wotan ist ein Gott. Für ihn ist es wohl leicht, mutig zu sein. Für Batman ist es schon schwieriger. Der Fledermaus-Detektiv ist zwar ein Superheld, aber einer ohne übernatürliche Superkräfte. Batman hat sich seine Kräfte antrainiert oder nutzt Erfindungen. Und was die 60-jährige Josy in dem Comic "Sechzigmal Frühling im Winter" betrifft: Sie hat weder Superkräfte, noch ist sie eine Göttin. Also entscheiden Sie selbst, hier sind die Kritiken.