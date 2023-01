Seine Karriere startete im selben Jahr, in dem „Bauer sucht Frau“ seinen Erfolgslauf begann. 2005 stieg Thomas Gruber, der in der Nähe von Linz aufwuchs, beim Werbezeitenvermarkter SevenOne Media ein, davor hatte er während eines Praktikums im ORF-Landesstudio feststellen müssen, dass ihm dort „zu wenig los ist“. Bei der ProsiebenSat.1Puls4-Gruppe erlebte er schließlich 2008 die Gründung von Puls 4: „Ich war in der Gründungsphase dabei, habe die verschiedenen Spektren eines Privatsenders von Anfang an miterlebt.“