Noch ist Österreich nicht verloren: In – für sie – wirklich wichtigen Angelegenheiten sind sich die Parteien einiger denn je. ORF-General Roland Weißmann hat verkündet, dass die Debatten des Nationalrats künftig nicht mehr auf ORF 2 laufen. Lou Lorenz-Dittlbacher frohlockte dann via Twitter: „Ab sofort exklusiv in ORF III. Wir freuen uns sehr.” Die Freude war ganz einerseits. Erst Nikolaus Scherak von den Neos, dann auch Kurt Egger (ÖVP), Jörg Leichtfried (SPÖ) und Christian Hafenecker (FPÖ) schossen sich auf das Ansinnen ein. Mit Respektabstand komplettierte dann Eva Blimlinger (Grüne) die Phalanx der Mediensprecher, um noch später zu verwirren: „Entgegen mancher Darstellung kommt der Plan, Parlamentssitzungen in Zukunft nur mehr auf ORF III zu übertragen, keineswegs aus dem ORF.” Woher sonst? Keine Antwort.