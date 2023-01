Dass so viele Autoren vorkommen, freut mich besonders“, machte Hausherr Heimo Strempfl im Musil-Museum Dienstag Abend neugierig auf die Vorpremiere eines „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF-Landesstudio Kärnten. In „Lieber Brief ... Wenn die Seele zu sprechen beginnt“ lässt Gestalterin Sonja Kleindienst Briefeschreiber und -schreiberinnen ebenso zu Wort kommen wie eine Graphologin und einen Poetry Slammer, eine Kalligrafin, einen Content Creator und eine Psychologin, Prominente und Unbekannte.