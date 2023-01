In „Schattenspiel“, dem am 6. Jänner ausgestrahlten neunten Fall der Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ (rund 800.000 Zuschauer im ORF), tauchte Florian Teichtmeister als Major Peter Palfinger nur in der rund 45 Sekunden langen Schlussszene auf, die für die ZDF-Ausstrahlung (25. Jänner) herausgeschnitten wird. Gedreht wurde „Schattenspiel“ im Frühjahr 2022. Warum aber damals schon fast ohne den Burgtheater-Star? Es war nur ein halber Drehtag für ihn, unter Vertrag stand der Schauspieler bei der beauftragten Wiener Produktionsfirma "Satel".

„Im Vorfeld der Produktion wurden in medialen Berichten erste Verdachtsmomente geäußert. Die Produktionsfirma führte Gespräche mit Teichtmeister, in denen er alle Anschuldigungen glaubhaft zurückweisen konnte“, erläutert der ORF auf Anfrage.

Man sei mit "Satel" und dem ZDF dennoch „übereingekommen, dass eine Weiterführung seiner Rolle im gewohnten Ausmaß nur stattfinden könne, wenn alle Vorwürfe offiziell entkräftet würden. Deshalb – und aufgrund zusätzlicher terminlicher Schwierigkeiten – war Teichtmeister in der Folge ,Schattenspiel‘ bis auf eine kurze Szene am Schluss, die seine Figur verabschieden sollte, nicht zu sehen."

Beschlossen haben ORF und ZDF, die quotenstarken und auch bei TV-Kritikern beliebten "Toten von Salzburg" fortzusetzen. Zwei Drehbücher - also für die Filme zehn und elf der 2016 gestarteten TV-Reihe - sind bereits in der Entwicklung, es soll aber keine neue Ermittlerfigur statt Major Palfinger dazukommen. Michael Fitz (bayrischer Kommissar Hubert), Fanny Krausz (Salzburger Inspektorin rene) und Erwin Steinhauer (Hofrat Seywald) würden als Protagonisten genügen.