Neben denen, die im Dschungel ihre Existenzberechtigung haben - also die Kakerlaken, Schlangen und Spinnen - fanden sich nun auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" in Australien ein. Wie immer sind es keine A-Promis, für ordentlich Unterhaltung sorgen sie aber dennoch. 12 sind es insgesamt, an der Stelle von Martin Semmelrogge - er soll in Doha feststecken und kein Visum für die Einreise nach Australien erhalten - ist Djamila Rowe dabei. Sie ist eines der "ersten Luder Deutschlands", wie sie es selbst sagt.

Die Begrüßungsworte von Moderatorin Sonja Zietlow: "Wenn ich euch so anschaue, dann könnte das die beste Staffel ever werden." Ob dem wirklich so ist, wird die Zeit zeigen. Die erste Stunde bestand jedenfalls aus reiner Kennenlernphase. Erst dann begann das Bootcamp namens Dschungelcamp: Vierzehn Tage ohne Make-Up und andere Annehmlichkeiten, dafür aber mit Feldbett und Essen bestehend aus Reis und Bohnen - oder speziellen Speisen wie Krokodilfuß oder Hoden diverser Tiere.

Die allererste Aufgabe aber war noch relativ einfach: Die intensive Überprüfung, ob die Sternchen Schmuggelware mitgenommen haben. Zwei Mitbringsel - Ohrstöpsel, Lipgloss oder auch ein Kissen - sind erlaubt, der Rest musste abgegeben werden.

Anschließend wurden die Teilnehmer in zwei Teams aufgeteilt. Die erste Gruppe wurde dann gleich tief in den Wald geflogen und schon folgte der Balanceakt: Beim Hochseilklettern musste jeder seinen Stern - diese gelten als eine Art Essensbon - einsammeln und die gegenüberliegende Seite der Waldlichtung erreichen. Szenenwechsel zu Gruppe zwei, bei der die Erleuchtung kam: "Ey, wir sind echt im Dschungel", staunte Influencer Gigi Birofio. Und kurz darauf flogen zwischen Model Tessa Bergmeier und Transgender-Influencerin Jolina Mennen bereits die Fetzen.