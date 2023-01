Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz ist künftig "The Consultant": Österreichs Hollywood-Export spielt für den Streamingdienst Amazon Prime die Hauptrolle in der gleichnamigen Thrillerserie, die auf dem Roman von Bentley Little beruht. Zudem ist Waltz als ausführender Produzent mit an Bord. Alle acht Episoden sind laut einer Aussendung ab 24. Februar abrufbar.

Waltz spielt den Berater Regus Patoff, der die Abläufe in der App-basierten Spielefirma CompWare verbessern soll. Seine Methoden sind dabei allerdings äußerst gewöhnungsbedürftig, wie ein erster Teaser-Trailer verrät. Auf dem Weg zum Erfolg scheint Patoff jedes Mittel recht, selbst wenn er an seinen Angestellten schnüffeln muss.

Demnach verhandle die Thrillerserie auch "die finstere Beziehung zwischen Chef und Angestellten", wie es in der Ankündigung heißt. Als Showrunner von "The Consultant" fungiert Tony Basgallop, neben Waltz spielen u. a. Nat Wolff, Brittany O'Grady und Aimee Carrero. Hier ist ein Trailer: