Es werden Geheimnisse verraten und sehr emotionale Geschichten aus den Anfängen der Künstler erzählt, bei Waterloo flossen sogar Tränen“, verspricht Entertainer und Moderator Peter Grimberg dem Publikum von „First Moments – Wie alles begann“, einem neuen Format, das er vorerst in drei Folgen für ORF III produziert hat. Der im deutschen Westerwald lebende Oberösterreicher erzählt im Gespräch mit der Kleinen Zeitung: „Ich bin ja ein Rudi-Carrell-Kind, hatte in einer seiner Shows das ,Goldene Mikrofon‘ gewonnen und war in Folge mehrmals bei ihm zu Hause. Bei ihm habe ich gelernt, wie man fürs Unterhaltungsfernsehen denken und schöne Ideen anreichern soll“.