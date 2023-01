Neujahrskonzert

Kein neues Jahr ohne die Wiener Philharmoniker: Mehr als 90 Länder sind auch heute wieder beim musikalischen Neujahrsgruß aus Österreich dabei. Franz Welser-Möst steht zum bereits dritten Mal beim Neujahrskonzert am Pult und er hat gleich 14 Erstaufführungen für das Programm ausgesucht, darunter den Walzer „Perlen der Liebe“, den Josef Strauss als Verlobungsgeschenk für seine zukünftige Frau schrieb. Eine Wiederholung des Konzerts gibt es unter anderem ab 20.15 Uhr auf ORF III.

11.15 Uhr, ORF 2

Nachts im Museum

Ben Stiller muss sich als Nachtwächter mit Maya-Kriegern und Dinos herumschlagen, weil ein altägyptischer Zauber die Museumsexponate zum Leben erweckt. Hilfe kommt von Teddy Roosevelt (Robin Williams).

Witziger Familienfilm.

14.45 Uhr, RTL

Die letzten Stunden der Dinosaurier

„Terra X“ beschäftigt sich mit den „Letzten Stunden der Dinosaurier“: Tatsächlich entdeckten Forscher einen Dinosaurier, der exakt an dem Tag starb, an dem vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko einschlug. Vorausschauen kann man die Doku bereits in der ZDF-Mediathek.

19.15 Uhr, ZDF

Tatort

Gediegener Neujahrs-Krimi aus Köln: Auf das Restaurant von Schenks (Dietmar Bär) Tochter wird ein Brandanschlag verübt, in der ausgebrannten "Wunderlampe" wird eine verkohlte Leiche gefunden. Schenk ermittelt gemeinsam mit seinem Partner Ballauf (Klaus J. Behrendt). Der Fall mag ein bisschen verworren sein, aber das eingespielte Duo überzeugt mit Routine, Gelassenheit und viel kriminalistischem Spürsinn.

20.15 Uhr, ARD

Yesterday

Eine Liebeserklärung von Richard Curtis und Danny Boyle an die Beatles: Nach einem Unfall kann sich nur mehr der Singer-Songwriter Jack Malik (Himesh Patel) an die Songs der Beatles erinnern – die er nun als seine ausgibt. Komödie mit Witz und Esprit. Unsere Kritik beim Kino-Start lesen Sie hier.

20.15 Uhr, VOX

Akira

Anime-Klassiker aus 1988: Im Jahre 2019 liefern sich rivalisierende Motorradgangs in Tokyo hitzige Kämpfe. Eines Nachts passiert ein Unfall. Tetsuo rast mit seinem Motorrad in einen Jungen. In einem Militär-Krankenhaus wird Tetsuo verschiedenen Tests unterzogen. Nach einiger Zeit gelingt Tetsuo die Flucht aus dem Krankenhaus und er bemerkt, dass er übernatürliche Kräfte hat.

22.25 Uhr, Tele 5

Zum Hören

Ambiente.

Ö1, 10.05 Uhr. Bäderluxus in Tschechien: über kaiserliche Bäder, Heilquellen und Luxushotels.



Menschenbilder. Ö1, 14.05 Uhr Am 3. Jänner feiert der Komponist und Dirigent HK Gruber 80. Geburtstag. Ein Porträt



Die Crime Games. Ein True-Crimie-Podcast.

Mit Fantasie, Spürsinn und Humor werden (wahre) Fälle gelöst. In jeder Folge sind zwei Krimiautoren mit dabei – unter anderem waren schon Bernhard Aichner, Andreas Gruber und Alex Beer zu Gast. Miträtseln macht Spaß.