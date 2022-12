Welche Erinnerungen haben Sie an das Unglück und die Rettungsaktion von Josef Häberle in der Riesending-Schachthöhle 2014?

VERENA ALTENBERGER: Am meisten ist mir diese abstoßende Debatte über den Wert eines Menschenlebens hängen geblieben. Ich war froh, dieses Thema auch im Drehbuch aufgegriffen zu finden und mag, dass der Film eine klare Antwort gibt: Jedes einzelne Menschenleben ist unbezahlbar.