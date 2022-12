Superman und Batman feiern Weihnachten? Ja, auch die Retter der Welt ziehen sich ins Private zurück, wenn der Heilige Abend naht. Da kann es schon einmal passieren, dass die beiden – nachdem sie das Regenbogenmonster in den südamerikanischen Anden besiegt haben – noch Geschenke besorgen müssen. In so genannten „Holiday Specials“ rücken Flash, Wonder Woman und sogar Poison Ivy zusammen, Superman spielt Klavier und Harley Quinn weiß, dass man den „Geist der Weihnachten“ nicht unterschätzen darf. „Die Weihnachtsmoral ist der Subtext“, erklärt Steffen Volkmer vom Panini-Verlag, wo die Geschichten der Superhelden erscheinen. „Man bekommt in diesen Geschichten einen Einblick in das Private“, sagt Volkmer. Die Superhelden sitzen entspannt bei Tisch, reden über Privates und lehnen sich einmal für ein paar Minuten zurück: Auszeit vom Weltenretten.