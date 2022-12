Der ORF-Hit „MA 2412“ ist Geschichte. Alfred Dorfer und Roland Düringer kehren nun aber im Zweiteiler „Weber und Breitfuß“ auf die Bildschirme zurück, weitere Bücher sind in Auftrag gegeben worden. Die beiden sind in Frühpension und versprechen sich zum Abschied, sich nie mehr zu sehen. Es kommt anders; u. a. am Set eines Zombie-Alien-Films.

Wie blicken Sie auf Breitfuß und Weber: Sind das Zombies aus einer anderen Fernsehära?

HARALD SICHERITZ: Nein, diese Assoziation habe ich nicht. Ich finde, die beiden repräsentieren zeitlose Charaktere und haben ein tiefgehendes Humorverständnis. Das hat mich immer an ihnen fasziniert, das ist ein großes Kompliment an Österreich. Im Grunde sind Ing. Breitfuß und Mike Weber keine sympathischen Menschen. Das waren sie nie. Sie sind auch nicht altersmilde geworden – was schon einmal spannend ist – und doch sehr beliebt.



Warum eigentlich?

Weil man in ihnen vielleicht den Nachbarn erkennt oder jemand anderen. Bei dem Thema Ausgleichszahlungen für Unternehmen im ersten Pandemiejahr ging ein Foto viral, zu dem kommentiert wurde, dass bestimmt sie für die Verteilung zuständig seien. Das belegt, dass „MA 2412“ den Status der Gegenwartskultur erreicht hat; und nicht nur als Film beurteilbar ist. Das ist großartig!



Auch Bashing gegen Beamtinnen und Beamten ist zeitlos.

Das Beispiel von den schleppenden Ausgleichszahlungen hat das bestätigt. Es ist für mich nicht beleidigend, sondern ein misstrauisches Beäugen des Berufsstandes.





„MA 2412“ startete 1998 – lange vor gesellschaftlichen Debatten wie #MeToo und Fragen von Political Correctness. Hat das den Humor verändert?

Es gibt immer gesellschaftliche Veränderungen. Und der Humor ändert sich mit, er ist ein ganz sensibles Instrument, mit der Wirklichkeit umzugehen.

Präsentation des Dacapos: Roland Düringer, Harald Sicheritz, Alfred Dorfer © ORF



Wenn Weber seine Macho-Witze auspackt, bekommt er von den weiblichen Figuren ordentlich Konter. Ein personifizierter Blondinenwitz wie einst Frau Knackal wäre heute nicht mehr möglich, oder?

Typen wie Mike Weber gibt es noch immer, aber wenn sie in Einzel-Biotopen im Zoo vorkommen, braucht sich niemand vor denen fürchten. Wir haben sie auch seinerzeit nicht als etwas Machistisches oder schwitzend Männerwitziges hingestellt. Ich war auch schon damals nicht müde darauf hinzuweisen, dass sie die stärkste Figur ist; nämlich in dem Sinne, wie sie ihre Träume umsetzt. Da war sie unschlagbar. Frau Knackal hat alles kontrolliert, alles gewonnen, alle waren ihre Untertanen.



Die beiden sind alte Herren, der Humor richtet sich nun in erster Linie gegen sie selbst.

Die Beobachtung gefällt mir. Ich stimme zu, weil es auch im Leben so ist: Wären Sie ein Beamter Mitte 30, ist Ihre Wahrnehmung von der Welt eine andere, als wenn Sie in Pension sind. Dann sind Sie etwas ohnmächtiger als damals. Genau das passiert den beiden Herren.



Was planen Sie für 2023?

Wir haben das Kino-Projekt „Bruno – der junge Kreisky“ eingereicht. Es ist die Geschichte Kreiskys im Alter von 16 bis 27 Jahren. Wir hoffen, diesen teuren historischen Film ohne Schwierigkeiten durchzukriegen.



Wer soll Kreisky spielen?

Ein echter Wiener mit dem gar nicht wienerischen Namen Nils Arztmann.