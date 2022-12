Herr Dornhelm, Sie drehen in Ungarn gerade das Heldenepos „Rise of the Raven“, die aufwendigste je in Mitteleuropas gedrehte Serie. Diese Dimensionen sind auch für Sie ungewöhnlich?

Robert Dornhelm: Ich komme vom Dokumentarfilm, wo wir mit drei, vier Mann bestens ausgekommen sind. Jetzt bin bei einem 260-köpfigen Team, bei Einigen weiß ich gar nicht, was die machen oder wer sie sind. Das kommt mir vor, als hätte ich mit einem Fahrrad begonnen, wäre dann Kapitän einer kleinen Segeljacht geworden, und jetzt bin ich bei den großen Kreuzfahrtschiffen, wo du drei Kapitäne brauchst für unten, hinten, vorne.

Sehnen Sie sich manchmal nach der kleinen, schönen Segeljacht?

Immer, absolut immer. Diesen riesigen Apparat mitzuschleppen ist anstrengend, ich mag es nicht, das kommt mir sehr verschwenderisch vor. Ich habe einmal den Western „Cold Feet“ gedreht, mit dem Sänger Tom Waits in der Hauptrolle. Als ich mich eines Tages über die Größe des Projekts beschwerte, antwortete er: „Weißt du, einmal tanzt du mit einer schönen, flotten Dame, und du kannst mit ihr schwingen. Wenn du aber mit dem trägen Elefanten tanzt, mit Hollywood, und du versuchst, ihn zum Schwingen zu bringen, steigt er dir auf die Füße, lässt sich schwer bewegen.“ Aber, da kam der Nachsatz: „Wenn dieser Elefant einmal schwingt, reißt er alles mit sich.“

Durch die vielen Dreharbeiten in Österreich und Ungarn: Verlagert sich ihr Wohnort von Kalifornien wieder nach Europa?

Ja, tatsächlich. Ich habe die Trump-Jahre zum Glück nicht dort verbringen und den Kerl nicht jeden Abend im Fernsehen sehen müssen. Das hat es mir erspart. Es war schön, wieder in Europa arbeiten zu dürfen. Im Alter freut man sich über Jugenderinnerungen und Geschmäcker, die man vermisst hat.

Dornhelm ist einer von drei Regisseuren der Großproduktion "Rise of the Raven". © ORF

Sie feiern Ihren 75er. Ist Ihnen das wichtig?

Ich freue mich, dass man einige Filme wiederholt. Wobei ich mir meine alten Filme nie selbst ansehe, weil es mich deprimiert. Es ist ein bitteres, schönes Zurückschauen, lieber schaue ich nach vorn. Irgendwann muss man trotzdem zurückschauen, das ist auch gesund, das nicht zu ignorieren und dafür einzustehen, was man verbrochen hat. Aber ich leide oft, wenn ich mir meine alten Filme anschaue: Warum hast du das, warum jenes gemacht?

Wie viel Selbstkritik verdienen die drei neuen Folgen von „Vienna Blood“?

Die dritte ist für mich die Beste. Die hat etwas eigenes, ein klassischer Film noir, der am Ende sehr überrascht. Insgesamt bin ich mit den Filmen sehr zufrieden, sie haben eine Leichtigkeit.

Neu eingeführt wird Maria Köstlinger als Freundin von Oskar Reinhard, der von ihrem Lebensgefährten Juergen Maurer gespielt wird. Wie kam es dazu?

Ich habe mit ihr schon gearbeitet, kannte sie schon vor dem Juergen. Ja, es ist eigentlich naheliegend, sie ist eine tolle Schauspielerin. Juergen war am Anfang nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber ich habe ihn davon überzeugt, dass das mit ihm nichts zu tun hat.

Geht „Vienna Blood“ weiter?

Ja, es wird noch ein Finale geben. Die Dreharbeiten werden allerdings immer schwieriger, weil Matthew Beard Weltkarriere macht. Es ist jetzt die Frage, wie viel Zeit er uns zur Verfügung stellen kann.