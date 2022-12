Größer könnte der Kontrast nicht sein: Da hängt er, der Kaiser. Klassisch in Uniform, der Backenbart wie eh und je perfekt. Ein Porträt, umrahmt von einem mächtigen goldenen Bilderrahmen. Unweit davon, aber deutlich größer und im wahrsten Sinne plakativer: Die drei Hauptprotagonisten der zweiten Staffel „Sisi“, der Serienproduktion von RTL+ und ORF. Eines ist auffällig, aber nicht unlogisch: Kaum ein Porträt von Kaiser Franz Joseph I. zeigt in als jungen Herrscher – die Geschichte überdauert nun mal der gestandene Regent mit Lebenserfahrung.



Dass der Regent über 100 Jahre nach seinem Tod in jugendlicher Aufmachung für Einschaltquoten sorgt, das hätte ihm vermutlich geschmeichelt. Nachdem die erste Staffel ein Erfolg war und in zig Länder verkauft wurde, war Staffel zwei nur eine logische Konsequenz daraus. Am Mittwochabend feierte die Produktion im royalen Ambiente des Parkhotels Schönbrunn mit den Serienstars ihre Premiere. Ab Freitag sind die sechs Folgen der zweiten Staffel auf RTL+ zu sehen, im ORF dann am 27. und 28. Dezember (ORF 1, 20.15 Uhr).