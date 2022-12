Wer die Fußball-WM aus Heimperspektive sehen will, pendelt zwischen ORF und ServusTV. Österreichs Publikum wird komplett live bedient. In Deutschland muss es bei ARD und ZDF Zeitversetzungen akzeptieren. Sie senden nicht zugleich aus Katar. Hierzulande hingegen erhöht zuweilen noch der Ski-Weltcup im zweiten Programm die Überdosis Leibesübungen, während auf ORF Sport+ unerklärlicherweise Beachvolleyball vom August läuft.

Letzteres muss man nicht verstehen. Das Formel I-erprobte Wechselspiel mit ServusTV ist aber existenziell. Acht der zehn meistgesehenen Fernsehsendungen 2021 waren Fußball-Euro-Spiele – ausgerechnet in ORF 1, dem TV-Sorgenkind vom Küniglberg. Die Rechte für die nächsten Europameisterschaften hat aber ServusTV. Also nähert sich der öffentlich-rechtliche dem größten Privatsender. Die ORF-Delegation beim Servus-Empfang zu den Medientagen war höchstrangig.

Das Tauwetter vollzieht sich nicht nur auf Ebene von General Roland Weißmann und Intendant Ferdinand Wegscheider, den viele Kollegen wegen überzogener Wochenkommentare meiden. Nach Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz in „Hangar 7“ war Galionsfigur Christian Wehrschütz Talkgast in „Links. Rechts. Mitte“. Bei der einen Seite sind es die Sportrechte, auf der anderen ist die Suche nach Info-Akzeptanz der Grund für die Fühlungnahme. ServusTV, dessen Nachrichten schon die meistgesehenen nach „ZIB1“ und „ZIB2“ sind, will neben Quoten auch Anerkennung.

Dieser Kurs wurde noch zu Lebzeiten von Sendergründer Dietrich Mateschitz gesetzt. Nun wird er wichtiger. Denn ob Red Bull sich das TV-Steckenpferd weiter leisten wird, ist zumindest in bisheriger Großzügigkeit fraglich. Ohne Grenzüberschreitung verdient Servus aber auch als akzentuiert rechter Sender einen Fixplatz im Austro-Fernsehspektrum. Es wird durch Bewegtbild-Aktivitäten von Verlagen vielfältiger. Um die stärkste Privat-TV-Gruppe, die Österreich-Sender (Puls4, ATV etc.) von ProSiebenSat.1 (P7S1) ist es ruhiger geworden. Ihren Chef Markus Breitenecker hatte Minister Gernot Blümel zum Gegenspieler von Wrabetz aufgebaut. Doch während Letztgenannte ihre Jobs verloren, ist bei P7S1 eine Familienfirma von Silvio Berlusconi zum stärksten Gesellschafter geworden. Seitdem warnt sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor Übernahme durch die Italiener. Das wird ServusTV nie passieren. Dort haben schon Thailänder die Mehrheit. Ganz Europas öffentlich-rechtlicher und privater TV-Markt steht vor einer Neuordnung.