Vier Kilo leichter nach einer Fastenkur in der Schweiz (gemeinsam mit Lebensgefährtin Karina und Kumpel Mike Krüger) war Thomas Gottschalk bestens gelaunt an den Bodensee gereist. Große Vorbereitungen oder Besprechungen mit Textschreibern braucht er nicht: "Das ist das letzte spontane Live-Event im deutschen Fernsehen", erklärte der 72-jährige Titan der Samstagabend-Unterhaltung vor der Show.

„Ich bin’s ja nur“, strahlte Thomas Gottschalk angesichts der stehenden Ovationen in der Messehalle von Friedrichshafen. Der Applaus wollte kein Ende nehmen. „Hinsetzen“, befohl der große Blonde im rötlich-schwarzen Leopardenmuster (einem Outfit von Dolce & Gabbana). Ganz in pink moderierte Michelle Hunziker an seiner Seite. Ungewöhnlich: Gottschalk wollte ihr etwas Privates hinsichtlich der Paparazzi-Fotos mit dem italienischen Beauty-Doc Giovanni Angiolini entlocken, doch da biss er bei der 45-Jährigen auf Stein. Es schien, als ob die Show gleich am Anfang an Fahrt verliert.

So waren dann die Gespräche mit den ersten Gästen – Michael „Bully“ Herbig und Christoph Maria Herbst als Promoter ihrer Kino- und TV-Aktivitäten und wie für einen Bankkredit-Termin angezogen – mehr bemüht als launig. Die Bagger-Wette musste es retten. Und wurde diesmal von der Oberösterreicherin Sandra Hasenauer angeboten. Und das in Pumps am Steuer. Ein gelassener Star des Abends - aufs Können vertrauend. Sie stoch rohe Frühstückseier mit der Baggerschaufel nur an, ohne sie zu zerbrechen. Ein Bagger kann also auch richtig zärtlich sein! Top-Kandidatin für die Prämie von 50.000 Euro als Wettkönigin.

Beim zweiten Revival nach dem Triumph vor genau einem Jahr lud er sich Robbie Williams (44) ein, der kürzlich bei einem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie gefeiert worden war, und den Ausnahme-Mimen John Malkovich (68), der extra aus den USA einflog. Das waren noch Zeiten, als eine Madonna oder Michael Jackson zum ersten Mal im deutschen TV auftraten. Heute muss die Devise "More of the same" gelten: Robbie Williams war nun schon zum zehnten Mal Gast bei "Wetten, dass . .?" (inklusive Auftritten mit Take That). Aber immerhin ist das Bekannte auch meist das Geschätzte. Außerdem hat der Show-Dampfer seit 1981 unser Vokabular geprägt - oder kannten wir vorher den Ausdruck "Saalwette"?

Thomas Gottschalk, der einen dunkelgrünen Anzug von John Varvatos als Reserve in seine Garderobe mitgebracht hatte, genießt es sichtlich in vollen Zügen, ohne Druck noch einmal Gastgeber im größten Wohnzimmer der linearen Fernsehwelt zu sein, einer Welt, die sich verliert. Einmal im Jahr also pure Freude, das Lästern der Kritiker und ständige Schielen auf die Quote während seiner letzten "Wetten, dass . .?"-Jahre bis 2011 ist vergessen.