Wie schön, dass es „Wetten, dass..?“ gibt. Aber nicht nur für Romantiker ist die Show Balsam auf der Seele, selbst Kinder finden das Show-Format rund um den goldlockigen Moderator Thomas Gottschalk (72) und Moderatorin Michelle Hunziker (45) irgendwie lustig.



Auch wenn die Generation Alpha (das sind diejenigen, die zwischen 2011 und heute geboren wurden) wohl kaum einen Star, der heute (ORF 1, 20.15 Uhr) auf der Couch Platz nimmt oder ein Lied zum Besten gibt, kennen wird. Herbert Grönemeyer (66), der bereits 15 Mal bei „Wetten, dass..?“ zu Gast war, ist einer der Musik-Acts: Gröni wird heute in der Messehalle in Friedrichshafen auch seine neue Single „Deine Hand“ erstmals live zum Besten geben. Der aus Bochum stammende Musiker will mit dem Lied Menschen Mut machen: „Ich glaube, dass wir sehr isoliert waren in den letzten Jahren. Dass wir das Gefühl hatten, dass wir sehr auf uns allein gestellt sind.“ Auch Robbie Williams (48) – mit 13 Auftritten ebenfalls ein „Wetten, dass..?“-Veteran – wird in der Show auftreten. Für das jüngere Publikum steht die kanadische Musikerin Tate McRae (19) auf dem Show-Zettel.



Als Gäste auf der Couch begrüßen Gottschalk und Hunziker in dieser Sonderausgabe des Show-Formats auch Schauspielerin Veronica Ferres (57), die heute zum neunten Mal auf der Couch Platz nimmt, Schauspieler John Malkovich (68), Schauspieler Michael „Bully“ Herbig (54) – zehn Mal mit von der Partie – sowie Tennisspieler Alexander Zverev (25).