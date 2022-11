Zum dritten Mal gibt es heuer im Weihnachtsprogramm von ZDF und ORF durch die Pandemie keine neue "Helene-Fischer-Show". Sie ist aber nur ausgesetzt und könnte 2024 wiederkommen?

HELENE FISCHER: Natürlich klingt das erst einmal absurd, dass ich im August noch vor 130.000 Menschen spielen durfte und wir aktuell wieder mit der Weihnachtsshow aussetzen. Aber das Konzert in München war ja auch im Sommer und outdoor. An der Weihnachtsshow sind so viele Partner und so viele Menschen beteiligt, internationale Gäste und Musical-Ensembles, da war das Risiko einfach noch zu hoch. Auch ich bin super enttäuscht, dass wir diese Entscheidung treffen mussten. Für viele Menschen ist die Show zu einem schönen Weihnachtsritual geworden. Genauso wie für mich und meine Familie.