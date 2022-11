Er schießt schneller als sein Schatten und sorgt im Wilden Westen für Recht und Ordnung: Die Rede ist von Lucky Luke. Doch dieser Lucky, der schon lange das Rauchen aufgegeben hat, kann nicht von seinen Steaks lassen. Wäre da nicht Ovide Byrde, ein schrulliger Tierliebhaber, der am falschen Ort im falschen Jahrhundert den Tierschutz durchsetzen will. Der einsame Cowboy rettet Ovide Byrde im neuen Lucky Luke-Album 101 "Rantanplans Arche" gerade noch vom Galgen - Dass Ovide nur Obst und Gemüse mampft, das können ihm die Wildwestler gerade noch verzeihen, aber ihre Tiere befreien, das geht gar nicht.

Und so gerät Lucky Luke dieses Mal in ein Abenteuer, das den Tierschutz thematisiert: Die beiden Comic-Künstler Achdé und Jul haben ein gänzlich neues Thema aufgegriffen und erweitern damit das Universum der klassischen Comic-Reihe Schritt für Schritt. In Band 99 "Fackeln im Baumwollfeld" haben Achdé und Jul die Sklaverei aufgegriffen und in "Das gelobte Land" wird die Geschichte einer aus Osteuropa kommenden jüdischen Familie auf ihrem Weg nach Montana erzählt.

Doch auch im neuen Abenteuer bleiben die Grundzutaten, der vom Belgier Morris (1923 bis 2001) erfundenen Comic-Reihe gleich: Lucky Luke hat das Herz am richtigen Fleck, die Verbrecher-Brüber Daltons sind dümmer als der Sheriff erlaubt und Hund Rantanplan kapiert wieder einmal gar nichts. Doch dieses Mal darf der etwas begriffsstutzige Hund Ovide Byrde zu Reichtum verhelfen. Und dieser Reichtum führt dazu, dass Byrde sich eine Heerschar von Desperados hält, die seine Ideen des Tierschutzes mit ihren Waffen durchsetzen. Und so verkommt der anfangs gute Gedanke zur Tyrannei.

Ovide Byrde rettet die Tiere © Lucky Comics 2022/ Story House Egmont

Ein gewohnt witziger Comic, der gekonnt mit neuen Themen spielt und das Wesen guter Geschichte in sich trägt: Man wird zum Nachdenken angeregt. Nämlich darüber, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt. Damit sind wir auch schon tief in der krisengeschüttelten Gegenwart - aber lassen wir das. "Rantanplans Arche" ist ein gelungenes Abenteuer, das gerade bei Egmont Ehapa Media erschienen ist.