Marco Ventro ist der neue Moderator von "Wenn die Musi spielt"

Der langjährige ORF-Kärnten-Moderator Marco Ventre tritt nach 27 Jahren in die Fußstapfen von Arnulf Prasch. Am 21. Jänner 2023 wird "Wenn die Musi spielt – Winter Open Air" live aus Bad Kleinkirchheim in ORF 2 gesendet.